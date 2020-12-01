【體質大不同】特稟體質易過敏飲食宜清淡　中醫推介人參花茶培補脾肺

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特稟體質人士的居住環境宜通風良好，清潔乾燥，床單、枕巾、被褥要勤洗勤曬，避免接觸致敏物質，如花粉、塵蟎、油漆等。春季花粉較多時，避免長時間在室外活動，減少在郊外花粉較多的地方活動。

家裡裝修後也不要立刻入住，應該打開窗戶，讓有害物質如甲醛等揮發殆盡才入住。特稟體質人士也不宜飼養貓、狗等寵物，以免寵物皮毛致敏。平時應該保持良好生活規律，早睡早起。

如何通過飲食、運動來調養？

特稟體質的人飲食宜清淡，搭配要均衡，葷素比例要合理。多吃補氣的食物，例如北芪、五指毛桃、淮山、黨參、龍眼、核桃、板栗等；少吃各種容易致敏的食物，例如蕎麥、蠶豆、白扁豆、牛肉、鵝肉、海鮮、酒、辣椒等。

特稟體質者要加強運動，各種運動形式都可以。有些人的皮膚對自己的汗液過敏，那麼運動可以採取低強度、長時間的方式，減少汗液的集中大量排出。

有些人的皮膚對冷空氣敏感，那就在運動前做更多更長時間的熱身運動，盡量選擇在戶外而不是有冷氣的健身房運動。

中醫推介茶療

特稟體質的人平時可以飲用扶正的茶，這裏介紹人參花茶。人參花可以培補元氣，生津潤燥，炙甘草益氣扶正，培補脾肺，二者合用，對於特稟體質相當適合。

材料：

人參花 5克

炙甘草 3克

製法：

先用涼開水漂洗浮塵，之後用約400毫升滾水沖泡，加杯蓋焗約10分鐘即可飲用。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

作者：香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍

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責任編輯：羅嘉欣