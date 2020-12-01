  • 22°C
香港時間 : 20201201日 (週二) 15:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【戲院停開】《阿索的故事》無奈暫別　王菀之諒解：以安全及健康為首要考慮

娛樂 12:50 2020/12/01

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

《阿索的故事》

就政府昨日宣佈12月2日起戲院關閉兩星期，在上映中的寰亞電影《阿索的故事》 亦無奈需要與觀眾暫別。

對此艱難決定，導演葉念琛表示：「最重要是希望疫情早日平復，觀眾能安全、健康地上戲院觀賞電影！人生有彎轉，好戲在後頭！」

女主角王菀之 （Ivana） 也說：「當然是以大家的安全及健康為首要考慮，希望疫情穩定下來，期待電影《阿索的故事》 可以重新上映，並再次得到大家支持。我們電影戲主題是講人生有彎轉，現在轉了這個彎先！」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【阿索的故事】王菀之+林盛斌為新戲考巴士牌　Ivana花9個月備戰成功做車長【有片】
12:36 2020/10/16
【阿索的故事】王菀之+林盛斌為新戲考巴士牌　Ivana花9個月備戰成功做車長【有片】
【阿索的故事】王菀之為新片考巴士牌喜極而泣　Ivana：香港女仔的自強能力好大
12:26 2020/11/18
【阿索的故事】王菀之為新片考巴士牌喜極而泣　Ivana：香港女仔的自強能力好大
【阿索的故事】內向蔡潔被誤會性格進取　入行6年默默耕耘：有工作已很好
18:26 2020/11/20
【阿索的故事】內向蔡潔被誤會性格進取　入行6年默默耕耘：有工作已很好
電影 電影院 王菀之 疫情 導演

最高瀏覽

【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神
18:34 2020/11/29
【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神
【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　
18:41 2020/11/29
【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　
WhatsApp瘋傳毒link　扮adidas送5000對鞋
12:13 2018/01/29
WhatsApp瘋傳毒link　扮adidas送5000對鞋