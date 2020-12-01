【戲院停開】《阿索的故事》無奈暫別　王菀之諒解：以安全及健康為首要考慮

▲ 《阿索的故事》

就政府昨日宣佈12月2日起戲院關閉兩星期，在上映中的寰亞電影《阿索的故事》 亦無奈需要與觀眾暫別。

對此艱難決定，導演葉念琛表示：「最重要是希望疫情早日平復，觀眾能安全、健康地上戲院觀賞電影！人生有彎轉，好戲在後頭！」

女主角王菀之 （Ivana） 也說：「當然是以大家的安全及健康為首要考慮，希望疫情穩定下來，期待電影《阿索的故事》 可以重新上映，並再次得到大家支持。我們電影戲主題是講人生有彎轉，現在轉了這個彎先！」