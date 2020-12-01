【戲院停開】《阿索的故事》無奈暫別 王菀之諒解：以安全及健康為首要考慮 娛樂 12:50 2020/12/01 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 ▲ 《阿索的故事》 就政府昨日宣佈12月2日起戲院關閉兩星期，在上映中的寰亞電影《阿索的故事》 亦無奈需要與觀眾暫別。 對此艱難決定，導演葉念琛表示：「最重要是希望疫情早日平復，觀眾能安全、健康地上戲院觀賞電影！人生有彎轉，好戲在後頭！」 女主角王菀之 （Ivana） 也說：「當然是以大家的安全及健康為首要考慮，希望疫情穩定下來，期待電影《阿索的故事》 可以重新上映，並再次得到大家支持。我們電影戲主題是講人生有彎轉，現在轉了這個彎先！」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【阿索的故事】王菀之+林盛斌為新戲考巴士牌 Ivana花9個月備戰成功做車長【有片】 12:36 2020/10/16 【阿索的故事】王菀之+林盛斌為新戲考巴士牌 Ivana花9個月備戰成功做車長【有片】 【阿索的故事】王菀之為新片考巴士牌喜極而泣 Ivana：香港女仔的自強能力好大 12:26 2020/11/18 【阿索的故事】王菀之為新片考巴士牌喜極而泣 Ivana：香港女仔的自強能力好大 【阿索的故事】內向蔡潔被誤會性格進取 入行6年默默耕耘：有工作已很好 18:26 2020/11/20 【阿索的故事】內向蔡潔被誤會性格進取 入行6年默默耕耘：有工作已很好 電影 電影院 王菀之 疫情 導演