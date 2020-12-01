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【香港開電視】與男友拍拖9年被雙方家人催婚　泳兒：我有小朋友都會催

娛樂 13:09 2020/12/01

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

與男友拍拖九年被雙方家人催婚，泳兒：「我有小朋友都會催！」

歌手泳兒（Vincy）日前接受香港開電視主播馬梓軒專訪，被問及與髮型師男友Ziv拍拖9年，何時有結婚打算，Vincy笑言：「這個問題近年好多人問我，我對婚姻是順其自然，尤其是今年疫情，很多事情都是未知數。我覺得只要彼此相愛，其實結不結婚，並不是最重要的事！」

不過婚姻除了是兩個人的事，或許也是兩家人的事，Vincy坦言最近常被家人催婚：「兩邊的家人都有催，特別是今年，不知為何。不過換轉我站在長輩的角度去看，如果有一日我有小朋友，我都會催他，所以都諒解。」

被問到家人是明示還是暗示地催促時，泳兒笑謂：「 都明示架啦，哈哈！會直接問『有冇諗過結婚呀？』，不過家人都給予很高的自由度，不會有時間表！」

泳兒坦言在結婚和工作上都有很大自由度。（大會發相）

【溝渠暢泳】泳兒與MV男主角跳貼身舞　髮型師男友監場全程望到實【有片】

談及拍攝新歌《溝渠暢泳》的MV，與男主角大跳貼身舞時，男友亦有現身監場。

Vincy則表示：「他不是監場，他只是監我的頭髮，哈哈！有他在不會感到不自然，反而我會做得更加好！我覺得工作跟感情要盡量分開一點，其實他最關心是我有無走光，他亦很明白我作為藝人的工作，所以自由度好大！」

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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