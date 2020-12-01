【天氣預測】受東北季候風影響天氣轉涼　天文台料周六新界氣溫低見11度

▲ 受東北季候風影響天氣轉涼，天文台料周六新界氣溫低見11度。

本周天氣明顯轉涼，天文台表示，受一股東北季候風補充影響，接近周末氣溫下降，預料本周五（4日）及周六（5日），氣溫會進一步下降，氣溫介乎15至21度，部份地區清晨時份或下降至僅11度。

天文台表示，乾燥的東北季候風持續為華南帶來普遍晴朗的天氣，該區早晚清涼。受一股東北季候風補充影響，接近週末氣溫下降，新界早晚相當清涼。預料下週初季候風逐漸緩和，沿岸地區氣溫稍為回升。

根據天文台未來9天天預報，未來一周日間天晴乾燥，氣溫介乎15至24度，明日（2日）初時大致多雲，日間天晴乾燥，氣溫介乎18至24度；其後數日氣溫下降，至周五（4日）氣溫下降至15度；至周六（5日）天晴乾燥。早上清涼，新界地區如打鼓嶺氣溫低見11度，相對濕度介乎40%至70%。

▲ 未來一周日間天晴乾燥，氣溫介乎15至24度。（天文台網站截圖）

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責任編輯：陳子謙