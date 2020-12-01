  • 22°C
香港時間 : 20201201日 (週二) 15:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣預測】受東北季候風影響天氣轉涼　天文台料周六新界氣溫低見11度

社會 13:21 2020/12/01

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

受東北季候風影響天氣轉涼，天文台料周六新界氣溫低見11度。

本周天氣明顯轉涼，天文台表示，受一股東北季候風補充影響，接近周末氣溫下降，預料本周五（4日）及周六（5日），氣溫會進一步下降，氣溫介乎15至21度，部份地區清晨時份或下降至僅11度。

天文台表示，乾燥的東北季候風持續為華南帶來普遍晴朗的天氣，該區早晚清涼。受一股東北季候風補充影響，接近週末氣溫下降，新界早晚相當清涼。預料下週初季候風逐漸緩和，沿岸地區氣溫稍為回升。

根據天文台未來9天天預報，未來一周日間天晴乾燥，氣溫介乎15至24度，明日（2日）初時大致多雲，日間天晴乾燥，氣溫介乎18至24度；其後數日氣溫下降，至周五（4日）氣溫下降至15度；至周六（5日）天晴乾燥。早上清涼，新界地區如打鼓嶺氣溫低見11度，相對濕度介乎40%至70%。

未來一周日間天晴乾燥，氣溫介乎15至24度。（天文台網站截圖）

更多保暖大法，即睇【下一頁】

【禦寒大法】保暖內衣愈穿愈凍　日本節目揭 UNIQLO HEATTECH 3大錯誤穿法

【保暖內衣】本港天氣寒冷　消委會實測愈洗愈暖保暖內衣【內附完整名單】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙

相關文章

【新冠肺炎】消息：今日新增逾80宗確診個案
今日 12:46
【新冠肺炎】消息：今日新增逾80宗確診個案
【新冠肺炎】陳肇始指收緊防疫措施維持至少2周　籲僱主容許員工在家工作
今日 11:02
【新冠肺炎】陳肇始指收緊防疫措施維持至少2周　籲僱主容許員工在家工作
【新冠肺炎】港府再次收緊食肆防疫措施　業界形容措施如嚴重風暴
今日 11:08
【新冠肺炎】港府再次收緊食肆防疫措施　業界形容措施如嚴重風暴
【新冠肺炎】安老院殘疾院舍員工須強制檢測　有關人士可獲200元特惠津貼
今日 11:25
【新冠肺炎】安老院殘疾院舍員工須強制檢測　有關人士可獲200元特惠津貼
【新冠肺炎】政府今起在九龍城設立流動採樣亭　暫定開放至本周五
今日 12:38
【新冠肺炎】政府今起在九龍城設立流動採樣亭　暫定開放至本周五
天氣 天文台

最高瀏覽

【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神
18:34 2020/11/29
【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神
【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　
18:41 2020/11/29
【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　
WhatsApp瘋傳毒link　扮adidas送5000對鞋
12:13 2018/01/29
WhatsApp瘋傳毒link　扮adidas送5000對鞋