涉勒索狗主4萬威脅將貴婦狗「斬件」　無業漢認勒索囚16個月

▲ 涉案無業漢早前承認一項勒索罪今日於西九龍裁判法院被判監16個月。（資料圖片）

24歲無業漢藏起貴婦狗後，要求狗主交出贖金4萬元，恐嚇對方如果不交贖金，便會把狗隻「掟落海」或「斬件」。涉案無業漢早前承認一項勒索罪，今（1日）於西九龍裁判法院被判監16個月。裁判官指狗隻有生命，不同於手機等財物，故本案比同類案件嚴重，判刑亦須起阻嚇及保護公眾作用，免卻寵物主人再受此對待。

被告劉子杰（24歲）報稱無業，早前承認一項勒索罪。控罪指他於2020年9月8日，在香港某地方為了使自己獲益，而以恫嚇方式要求越南籍女子丁依婷交出4萬元。

辯方今求情指，被告並非案件主腦，最初接手狗隻時，被告以為狗隻是寄養性質，雖然被告後來在一時貪念下，向狗主發出恐嚇訊息，但狗隻在被告家中得到疼愛，被告照顧狗隻無微不至。

裁判官判刑時指，狗主將狗隻放在鋪內，是出於對鄰里的信任，但被告卻利用此信任犯案。裁判官指狗隻不同於手機等財物，狗隻有生命，使本案較同類案件更嚴重。被告將狗隻藏於家中及發出恐嚇訊息，均顯示犯案有計劃，非一時貪念，裁判官人斥被告藉狗主對寵物的愛護作勒索，屬可恥行為。

裁判官續指，雖然辯方求情指被告非主腦，但被告發出恐嚇訊息，在案中角色不輕，而法庭判刑亦須起阻嚇及保護公眾作用，免卻寵物主人再受此對待，加上被告過往有案底，最終判被告監禁16個月。

案情指，事主丁依婷在深水埗基隆街經營一間雜貨店，丁不時將貴婦狗「Coffee」帶到店鋪內，放任牠自由活動。2020年9月5日凌晨約1時半，丁發現「Coffee」遺失，及後於9月8日，丁收到Facebook不知名帳戶的訊息，對方要求她交出4萬元，其後丁又收到whatsapp訊息，對方威脅會把Coffee「掟落海」或「斬件」。

警方翻查閉路電視，發現有人在9月5日凌晨近1時在基隆街帶走「Coffee」警方後於9月11日拘捕被告，並從被告家中發現「Coffee」。

警誡下，被告否認偷取狗隻，指一名叫「阿大」的人士要求他照顧「Coffee」，並開出每天500港元的報酬；惟被告承認後來「阿大」要求他發出上述信息，並承認給予他5,000元報酬。

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記者：王仁昌