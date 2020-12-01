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【踩過界II】白彪演麥難民揭示無家者淒苦　《開心速遞》「雷公」靠雙手打出一片天【有片】

娛樂 13:35 2020/12/01

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白彪在《踩過界II》演露宿者全叔入型入格。

在處境劇《愛．回家之開心速遞》演有錢佬雷公而深入民心的白彪，最近在《踩過界II》中搖身一變做「麥難民」，落泊的演出打動觀眾心靈。

白彪在《踩過界II》演全叔，捲入便利店員的謀殺案中。全叔是地盤工人，無家可歸並在快餐店留宿，反映出現實社會中的「麥難民」問題。

戲中，白彪有不少入型入格的露宿者演出，包括在後巷中拾過期食物，在快餐店的桌上睡覺，及到便利店中因生活艱難而偷竊等。

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白彪在《踩過界II》中的角色令人心酸。（截圖）

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反映無家者悲歌

不過，他因被便利店職員發現，二人追逐至後巷中糾纏，全叔聲稱在混亂下傷人，最終便利店職員因傷死亡，他更連忙認罪，令文申俠（王浩信飾）等人不禁生疑。

白彪在羈留室內道出不少窮人面對的現實，令觀眾都看得心酸，反映出無家者的悲歌。

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出身貧苦到成一代打星

現年74歲的白彪從演逾半世紀，他自小在紅磡鐵皮屋區中長大，成長環境複雜，更曾遇上人叫他試毒品，險些誤入歧途。幸好白彪試過之後覺得難以接受，沒有走進歧途。

從小習武的他後來入邵氏訓練班，由龍虎武師做起，也做過不少替身，因長年累月的打戲令到周身傷。

不過，他就有幸見證了武打片風光的年代，更曾在韓國拍打戲兩年，被捧為打星，作品更被賣至歐美等地區。

白彪曾三次出演郭靖。（網上圖片）

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三度飾演郭靖

但之後打戲市場式微，白彪受到佳視邀約拍《射鵰英雄傳》，便成了第一代郭靖。後來佳視拍《神鵰俠侶》，白彪再受命出演成熟版郭靖。

在1995年，TVB開拍《神鵰俠侶》，白彪再被用出演郭靖，並大受歡迎，也是唯一一位三度演郭靖的男演員。

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活躍香港電視圈

憑「郭靖」的名氣，白彪在內地也有很高的知名度，有不少的商演機會。

他在香港不同的電視台中出演過多部作品，至2013年他離開TVB轉投港視再到ViuTV，也有到內地發展及做幕後的電影製作工作。

去年，他就回歸TVB，接演處境劇《愛．回家之開心速遞》，做富豪雷公，早前更有一段時間成為主線，入侵接龍集團做主席，更與劇中主角之一的羅樂林重演經典做楊過與郭靖，深受觀眾歡迎。

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工作以外的白彪早在70年代己成家立室，育有2女1子，在90年代已舉家移民加拿大。

多年來，他就成了空中飛人往返香港及加拿大兩地工作與生活，現時子女已出身，更有5名孫仔孫女，兒孫滿堂，家庭幸福。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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