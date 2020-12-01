【疫下筍工】新加坡Foodpanda聘試食員　月薪兼伙食費達3.5萬

▲ 外賣平台Foodpanda近日宣布，招聘「首席試食員」（Chief Makan Officer），提供試食員每月6000新加坡幣（約3.5萬港元）伙食費兼薪金。

疫情蔓延的時代，要找到一份工作並不容易，更何況一份為吃貨而設的「超級筍工」。外賣平台Foodpanda近日宣布，招聘「首席試食員」（Chief Makan Officer），提供試食員每月6000新加坡幣（約3.5萬港元）伙食費兼薪金。

據外媒報道指，Foodpanda近日在新加坡招募首席試食員。應徵者一旦獲聘，即可獲得1000新加坡幣（約5788港元）基本月薪，以及額外5000新加坡幣（約2.89萬港元）伙食費，合共6000新加坡幣（約3.5萬港元）。不過值得注意的是，合約僅為期3個月。

獲聘的首席試食員的工作相當簡單，只需要到訪與Foodpanda有合作關係的店鋪，進行試食並就參訪的經驗撰寫成一篇吸引人的文章即可。而除了有超過3.5萬的月薪兼伙食費外，試食員有機會嘗到多達15000間合作餐廳的美食，以及優先瀏覽和購買Foodpanda旗下網上商店「pandamart」的產品。

至於應徵條件方面，Foodpanda強調首席試食員需對各間小販攤檔的位置瞭如指掌，同時要能精準預測下一間將成為未來熱門地點的咖啡店鋪。此外，應徵者必須為新加坡公民或永久居民，且可於明年1月4日開始上任。

值得一提的是，Foodpanda也指出只要「擅長拍出讓人口水直流的美食照」或是愛吃到曾經「上課偷吃東西」，也可算是相關工作經驗。而且應徵者必須擁有良好的新陳代謝系統，因為一旦因工作增加了體重，出現「職業傷害」，Foodpanda並不會負責。

招聘申請由即日起開放，將持續兩周至12月15日截止。應徵者必須上傳一分鐘的影片，用影片證明自己除了愛吃，還充滿創意。Foodpanda建議參加者可使用吃播（mukbang）風格的形式申請，一邊與觀眾互動，一邊大啖享受美食，吸引評審注意。

責任編輯：曾曉汶