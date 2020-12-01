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【使徒行者3】緋聞情侶IG互動「洩蜜」　揭陳家樂曾為連詩雅親自下廚

娛樂 13:14 2020/12/01

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連詩雅跟緋聞男友陳家樂感情升溫。

有份參與近日播映的台慶劇《使徒行者3》的連詩雅（Shiga），歌影雙線發展，而Shiga近日亦可謂事業愛情兩得意，她與陳家樂的戀情亦逐漸浮面，日前二人於IG公然甜蜜互動，從中更發現連詩雅已嘗過緋聞男友陳家樂的廚藝。

連詩雅跟陳家樂於6月份被揭發戀情，有指二人正為事業博殺，故將戀情低調處理，惟日前陳家樂於IG分享一張單人照，照片中的他專心炮製蛋糕，而他更留言道：「有幾多人信我係「天才廚神」！？如果之後拍個飲食節目 拎落街比人試有冇得諗。」

陳家樂平時也喜歡下廚。

連詩雅陳家樂隔空放閃

緋聞女友Shiga很快留言回覆，只見她留下4個「思考中」的Emoji，家樂即回覆：「唔該你澄清番我嘅豬扒飯係好食」，Shiga回答家樂：「係好食嘅。。支茄汁」，二人不覺意「洩蜜」，代表Shiga曾經嘗過陳家樂的廚藝。

另外二人隔空互動放閃，即引來一班網民留言，有網民寫道「wow 你哋終於互動了」以及「這是在晒恩愛嗎？」

連詩雅跟陳家樂於IG互動洩蜜。

今年6月初，陳家樂被爆夜訪連詩雅香閨，因而傳出二人拍拖消息，惟當時兩人為保護愛情幼苗都未有承認戀情。及至8月中，有傳媒拍得陳家樂與連詩雅拖手行街斷正，戀情正式曝光。

陳家樂與連詩雅同為上位期演員，為免戀情見光死，所以拍拖以來一直非常低調，不過二人戀情近日似乎升溫，不避嫌公然互動外，陳家樂繼早前出席活動時，亦透露會跟Shiga打機過聖誕。

撰文 : TOPick柴犬出動

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