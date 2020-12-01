【清潔工哀歌】外判茶水姐姐拒洗飯盒打爛杯遭投訴　老公中風憂飯碗不保家中陷困境

▲ 本港有外判公司的茶水姐姐拒洗污糟飯盒，打爛平價杯即遭職員報復投訴，一度憂被炒。

打工仔何以為難打工仔呢？有外判茶水姐姐盡職工作，每朝準時負責茶水間的清潔，而合約列明不包括清洗員工的私人飯盒。有行政部人員借意將飯盒放在鋅盤要姐姐清洗，茶水姐姐不從就換來報復式投訴。清潔員工上了年紀，加上丈夫中風行動不便、沒兒女，萬一因投訴而被裁，家中會陷經濟困境。

外判茶水姐姐遭無理對待

有讀者Kit向Facebook專頁「辦公室日報」 投稿，分享茶水姐姐的苦況，而專頁版主亦有感之前做獵頭公司時，不太享受聘請此職位，因為當中有太多心酸的故事，知道有僱主苛刻及歧視，讀者Kit分享的案例是其中。

Kit擔任行政部，每天早上9時，外判公司派來的茶水姐姐嫻姨準時到達公司，她負責茶水間裡面清潔工作，包括洗杯、倒茶水間垃圾、提醒行政部人員有否茶包用畢等，但不包括清洗同事的私人飯盒。可是行政部阿姐偏偏會丟低私人飯盒在鋅盤。

嫻姨話如果企企理理擺喺度都會幫手洗埋，因為嗰啲飯盒擺過夜會有臭味，加上阻住佢洗其他嘢，問題係我阿姐實在太嗱渣，啲飯粒同埋餸頭餸尾唔會先倒落垃圾桶，真係就咁開水喉水浸住。

留下噁心隔夜飯盒逼清洗

Kit更形容飯盒很噁心，因為積水緣故，很多時飯粒、骨頭、肉屑等瀉出來塞住鋅盤，畫面好似嘔吐物，她行過想作嘔。

而行政部阿姐覺得嫻姨不肯幫她洗私人飯盒，令她沒面子，多次借故致電去外判公司投訴，但合約講明私人飯盒不洗，嫻姨其實妥協肯幫忙，只是想浸水前清下飯盒殘餘物體。可是小氣阿姐深深不忿，等機會報復。

早排嫻姨唔覺意打爛隻杯，係平時我哋斟水畀客飲嘅，IKEA買返嚟，6蚊一隻嗰啲陶瓷飲水杯……我阿姐趁呢次事件大造文章，再一次走去同外判公司投訴，話嫻姨態度唔好，特登打爛嘢，要求換另一個pantry lady，同時叫外判公司炒咗嫻姨，唔好用一啲唔聽話嘅員工。

照顧中風老公是家庭經濟支柱

外判公司第二日叫了另一位茶水姐姐上來，Kit擔心嫻姨被辭退，便向她打探，她語氣略帶激動說：

多得你哋囉！打爛隻杯都去公司投訴，你知唔知嫻姨好慘㗎，佢老公中咗風行動不便，又冇仔女，我都係嚟頂幾日㗎咋。

外判公司拒接生意

Kit私下向外判公司了解情況，確認了嫻姨家中境況，對方轉述嫻姨覺得委屈，問及該隻杯是否很貴，想賠錢解決件事。外判公司透露將嫻姨調職至另一棟商業大廈工作，同時表明不會再做Kit公司的生意。

你阿姐成日投訴，太麻煩嘅客唔想留住喇，加上呢棟大廈幾個姐姐都知你公司惡做，個個都唔肯嚟，今日個pantry lady捱義氣頂到月尾㗎咋！

外判公司僱用茶水姐姐，每月只是3,000多元收費，又不用提供福利，行政部阿姐現時需向老細取預算開茶水姐姐職位，開支多，聘請一事陷入膠著狀態，很多同事埋怨她，老細都「詐型」。

文章獲「辦公室日報」授權刊登，原文見【按此】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰顏紫燕