「費里尼幻夢嘉年華」展覽免費入場　盡展電影大師畢生珍貴收藏

▲ 費里尼幻夢嘉年華現正舉行。（大會提供）

香港國際電影節協會與Italian Cultural Institute in Hong Kong合辦「百年費里尼」節目，當中「費里尼幻夢嘉年華」展覽由11月27日至12月13日於PMQ元創方舉行，展出意大利博洛尼亞電影資料館珍藏的大師幕後工作照、劇照、電影海報及手繪畫作等，彌足珍貴。

今年正值大師誕生百周年，除了費里尼電影作品全展外，「費里尼幻夢嘉年華」專題展覽更展出博洛尼亞電影資料館的珍藏，讓影迷更深入認識費里尼的魔幻世界。

策展人表示展覽以「工作中的費里尼」部份起始，因大師畢生工作不懈，永不言倦，費里尼常說：「好奇心喚醒我的每一朝」。因此令他在拍攝場地無處不在，鏡頭前後身影處處，指導演員及非專業演員演繹出他心目中的幻想角色。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

在《愛情神話》，借演員的對白，瞬間逐格說明了費里尼是一位全才電影作者，著作等身。

「費里尼與馬斯杜安尼」部份探索兩位影壇巨匠的關係，窺看他們之間的嬉戲與歡樂，猶如對鏡互照。

「電影與真實」及「藝術與繪圖」兩部分，展現了他所言非虛：「唯一真正寫實主義者是夢想家」。

記者：司徒家傑