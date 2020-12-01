【暖男爸爸】歌迷投訴太多慘情歌　鄭中基唱開心歌找數

▲ 鄭中基憑《暖男爸爸》主題曲打入叱咤最受歡迎男歌手5強。

鄭中基（Ronald）憑著劇集《暖男爸爸》主題曲《My only one》打入叱咤最受歡迎男歌手5強，歌曲受歡迎，Ronald 直言好開心。

說到《My only one》由西班牙歌曲改編而成， 歌詞以愛為題，Ronald表示首歌描述的愛包含多方面，除了愛人，還包括好朋友、家人，最重要是發掘到你愛及愛自己的人！

Ronald的慘情歌深入民心，如此甜蜜的歌曲，他也自覺少有：「我想唱一些開心的歌，當聽到這首原曲時，監製覺得是我比較少唱的曲風，而聽完大家都好鍾意，所以就改編了呢首歌。」

▲ 鄭中基唱開心歌曲是為樂迷找數。

而錄製《My only one》時，Ronald想著一些甜蜜畫面，慶幸首歌的歌詞，已經好容易帶動到情緒！

他說：「無可奈何我唱歌給人感覺好似好慘，所以首歌錄了兩次⋯⋯監製覺得頭一段要加重Sweet的感覺，加上大家很久沒聽過我的新歌，故此特別注重唱腔、尾音、咬字，要唱到感覺對為止！」

▲ 因為《暖男爸爸》一劇，令鄭中基人氣近日急升。

另外Ronald計畫推出新專輯，他透露還在錄製新歌：「我整錄製新歌《玩咗先至瞓》，它也是開心的歌曲！至於為何有這個概念，就要問填詞人陳少琪，哈哈！或者他覺得大家都抑壓了很久，需要時間放鬆，就填了這首歌詞。」

提到頻頻唱開心的歌曲，Ronald自爆是為了找數：「之前應承過歌迷我會唱開心歌給大家聽，因為好多歌迷都說我的歌太慘，次次待失戀時才會唱；但熱戀的時候就沒有歌可以唱，所以唱開心歌其中一個原因是找數。其實之後都有一首慘情歌會製作，亦會有電影主題曲，都是慘慘地⋯⋯所以今次就先帶兩首開心歌給大家 ，先甜後苦啦！」