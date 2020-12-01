【童言無忌】4歲兒嫌棄爸爸太醜拒絕同睡　媽媽無奈：你們生得一模一樣

▲ 4歲兒嫌爸爸太醜拒絕同睡，媽媽聽見後哭笑不得。

童言無忌，小朋友說話有時會逗得人捧腹大笑。內地一名媽媽因擔心感冒菌傳染給4歲兒子，便吩咐兒子晚上與爸爸一同睡覺，沒想到兒子聽見後大哭大鬧，直言因為「爸爸醜」不想同睡，媽媽聽見後哭笑不得。

綜合內地媒體報道，張姓媽媽因擔心感冒菌傳染給4歲的兒子，遂決定與丈夫及兒子分房睡。從影片可見，兒子氣沖沖地走入她的房間，表示不肯與爸爸同睡，更向媽媽撒嬌，「我的媽媽最漂亮」，希望博得她同情能同床睡。

嫌棄爸爸長得醜

不過，媽媽堅持兒子與爸爸同房，兒子見狀雖開始大哭大鬧，甚至滾地大叫不要。在好奇之下，媽媽遂問兒子不肯與爸爸同睡的理由，

你為甚麼不和爸爸睡？你爸爸身上有毒嗎？

沒想到，兒子卻天真地回答說，「沒有毒，爸爸醜」。媽媽聽見後無奈表示，「你們生得一模一樣。」

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半夜睡醒跑回媽媽的房間

媽媽事後表示，由於丈夫的工作壓力大會抽煙，導致身上會有煙味，兒子因為不喜歡味道而不願意與爸爸同睡。媽媽試圖安慰兒子，待兒子睡著後再抱回與爸爸一起睡。然而，兒子在半夜睡醒後又偷偷跑回媽媽的房間，她感到非常無奈。

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責任編輯︰王明芳