設計思維融合教育 專題研習培養同理心、創意與解難

俗語有云，做人處世不能「一本通書讀到老」，事關今時今日的世界變幻莫測，人類愈來愈需要運用科技、知識、技能和團隊合作，靈活變通，活用創意解決難題。學習與教育亦應如是，正如諾貝爾經濟學獎得主詹姆斯．赫克曼（James Heckman）就曾提出，教育除了應着重學生掌握和運用學科知識，同時應培養學生的自信、學習動機、解難、創意、溝通能力等非認知能力（Noncognitive Skills），實證研究更發現這些能力，對學生將來的職場成就有正面的影響。

正因如此，天主教母佑會蕭明中學亦自二○○二年起，在中三年級推行跨學科專題研習，期望在過程中讓學生將所學的學科知識融會貫通，並透過分組合作，學習創意解難和溝通協作等能力。今年，學校更嘗試融入設計思維，由學生角度出發，「這是個很難得的嘗試，讓我們看得到今時今日的學生是很有創意的，而且她們有能力自主學習，運用所學、同理心和觀察，解決身邊的問題，這能力對她們將來立身處世尤其重要。」負責推行跨學科專題研習的統籌主任林楚湘老師說。

鼓勵學生主導學習

說起教育，今時今日除了授業、傳道與解惑，林楚湘老師認為更應讓學生學會學習（Learn to learn），這正是學校在早年落實推行跨學科專題研習的原因。「傳統的中學教育都很着重邏輯與系統思維訓練，而學習普遍亦由老師主導。老師依着課程大綱教學，往往很難體現學生的創意，更難培養她們終身學習的能力。因此，我們希望透過專題研習，讓學生可以跳出課本，學會自主學習」林老師說。

瑞士兒童發展心理學家尚‧皮亞傑（Jean Piaget）在上世紀已提出，學習是一個積極主動的過程，而其後教育界興起的正向青少年發展（Positive Youth Development）概念，亦主張在教育的過程中，培養學生待人處世的必備技能、態度、知識和經驗，並將學習與社會互相連結，令學習過程轉為由學生主導，讓她們自我發掘學習興趣。

▲ 林老師（左一）指近年學模的跨學科專題研習並非只着重科學，喜見同學亦會加入人文元素，探討環保、貧窮等社會問題。

對此，林老師亦深表認同，因此希望透過課本以外的另類學習體驗，鼓勵同學活用數理、通識等不同學科的知識，嘗試運用創意解決社會正在面對的難題。「不過早年的研習題目都以科學研究為主，如自製暖蛋、測試不同牌子紙巾的吸水力等，後來才加入人文科的元素。每組學生會留意新聞，發掘社會議題，再做資料搜集和提出解決方案，最後簡報研究成果。換言之，學生只需要動腦，並不需要動手。」她憶述。

培養學生正向品格

直至二○一九年，學校再引入STEM元素改革專題研習課程，才開始鼓勵學生動腦兼動手，從實踐中學習。「不過，我校是天主教學校，在研習過程中，我們更希望培養學生的正向品格。」

為此，林老師一直思考如何深化課程教學。直至今年七月，她報讀了由香港設計中心舉辦的「設計思維校長及科主任證書課程」，嘗試從中取經，並因此初次接觸設計思維。「雖然只是短短幾節工作坊，但令我最深刻的是設計思維所提倡的同理心，鼓勵以人為本發掘需要，若用於解決身邊問題，背後能體現出一份讓世界變得更好的善心，我認為這是學生很需要培養的價值觀。」她續說。



▲ 最近，同學以健康飲食為主題，在校內訪問其他同學的零食喜好及對健康飲食的看法，從中找出問題。

於是，在今年十月，林老師決定小試牛刀，在專題研習課程中引入設計思維，「我定了健康生活的主題，要求同學嘗試先圍繞飲食，思考如何讓自己食得健康，然後再推而廣之，問她們如果要推介自己的健康食療方案給身邊的人，會推介給誰，以及如何做。」如此拋磚引玉，讓學生先從自身出發思考，換來的是連串令她意想不到的驚喜，「有同學會關心父親的健康，但慢慢發現對方最需要並非改善飲食習慣，而是改善坐姿和培養運動習慣，於是主動轉為研究相關的課題；亦有同學發現中六學生應考文憑試的壓力會影響健康，於是為她們訂制健康的溫習零食。」她舉例說。

汲取經驗改良教學

從學生的事例中，林老師喜見學生能善用觀察和同理心，發掘身邊人的需要，從而運用創意，提出解決方案，「我們只用了一個半小時，共三個課節去讓學生體驗設計思維的精髓。對我們來說，這是很好的教學經驗，亦值得推行。」

▲ 同學會將收集到的意見和心中的想法寫在白紙上，再一起嘗試發掘問題所在，並發揮創意構想解決方案。

不過，當要全面推行起來，她坦言有不少困難需要克服。「如我發現很多同學雖然能夠運用同理心思考，但當要求她們嘗試定義問題的核心時，她們很多時會覺得太空泛，無從着手，這時候很需要老師介入指導。因此，要推行設計思維教育，作為老師必先要了解和認同這套思維模式，並摸索如何有效引導學生思考。同時，課時亦需要多一點，容許學生多討論。」她續說。

每個人的學習與成長路上，少不免要從實踐中汲取經驗自我改良與磨練，教學亦如是。林老師表示未來會繼續摸石過河，引入更多設計思維元素改良課程，期望在知識與技能以外，培養學生關懷社會與人類的善心。可見她為人師者，背後亦心存一顆推動社會變得更好的善心，而推行設計思維背後的意義也不過如此。



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