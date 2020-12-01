【致敏塵蟎】枕頭可含16種黴菌塵蟎　長期不洗床單與成千上萬蛛形生物共眠

▲ 毒理學專家指出，不洗枕頭有機會引致皮膚敏感、生暗瘡。

皮膚敏感、生暗瘡，可能是枕頭作怪！英國一項研究指出，用過的枕頭表面上含大量真菌，多達16種以上，而床單也是細菌、塵蟎滋生的好地方，不洗床單變相是「與成千上萬蛛形生物共眠」。台灣毒理學專家招名威教授近日亦在其facebook專頁指出，若枕頭骯髒、發黃，較易引致皮膚敏感、生暗瘡，並教大家減少塵蟎滋生的4大貼士。

招名威教授表示，若房間衣服堆積如山，連地板也看不到的話，會很易滋生塵蟎等致敏源。據研究指出，一個枕頭平均可滋生多達16種黴菌和塵蟎。他認為，除了較難清潔的枕心外，其他部分也要拆下來，定期清洗、曬太陽。當枕頭已出現清不掉的污漬、發黃，代表已很骯髒，很易導致生生暗瘡，需換一個新枕頭。

招教授分享4個貼士，教大家減少塵蟎等致敏源：

1. 睡覺前吹乾頭髮，減少濕氣



長頭髮的女生一定要注意，頭髮一定要吹乾，否則濕氣直接留在枕頭上，又濕又暖正是這些微生物最愛的環境。

2. 每星期換一次枕套，減少皮屑、口水殘留

招教授表示，有的枕心材質是可以水洗的，有的則不可以，需依照枕頭上標示的方法清潔。至於不能水洗的乳膠記憶枕，他建議讓枕頭「穿件衣服」，每星期更換一次，避免頭皮直接接觸枕心，以減少附在枕頭上的頭皮屑、臉的皮屑、口水、眼淚。

3. 起床後勿立即摺棉被

招教授指，由於睡覺時會流汗，若這些水氣沒散失，很易增加床鋪的濕度。若一早起床就把棉被鋪好，反而會將濕氣覆蓋在裡面，再加上不常清理被單，床上的塵滿存活密度肯定很高。

4. 枕頭被鋪每星期曬太陽一次

招教授建議，棉被、床罩、枕頭每週曬太陽一次，也可用烘被機烘半小時或以上，能達至高溫殺菌的效果。

他提醒，千萬不要小看這些能引發疾病的微生物，若要身體健康，就要多花一分鐘注意生活細節。

內容獲「招名威教授 毒理威廉」授權轉載

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責任編輯：羅嘉欣