30隻動物被擲律政司不起訴　生還貓領養者申覆核指決定不合法

▲ 警方早前拘捕一名49歲男子，涉與豪景花園高處擲動物落街案有關。 （資料圖片）

今年2月深井豪景花園對出山坡發現30隻死傷動物，事後1名男教師及1名男商人涉殘酷對待動物被捕，惟律政司於今年9月公佈，不會對兩人提出起訴。有領養生還貓隻的領養者日前入稟高院提出司法覆核，指刑事檢控專員的決定不合法、不合理，並要求法庭聲明，在調查同類案件及作檢控決定時，刑事檢控專員需於法定時限內與持份者溝通。

申請人彭樂詩（譯音）；答辯人刑事檢控專員，香港愛護動物協會被列為相關利害團體。申請人於入稟狀中要求法庭裁定，答辯人不起訴兩名涉案人士的決定屬不合法，並要求法庭聲明，在調查《防止殘酷對待動物條例》下的罪行時，答辯人有責任將起訴決定徵詢相關利害團體及公眾，以及裁定答辯人未有考慮將簡易程序罪行的6個月起訴期限，屬不合理等。

入稟狀中指，事發於2020年2月14日，30隻動物被拋下到豪景花園對出山坡，其中18隻動物死亡，12隻動物重傷，申請人其後領養了其中1隻貓。事後兩名涉案男子先後到荃灣警署投案，律政司其後於9月2日公布，由於證據不足以支持合理定罪機會，因此決定不起訴兩人。

申請人指出，根據《檢控守則》，答辯人在處理明顯涉及公眾利益及專業技能的案件時，答辯人有額外職責，於法定時限內與相關專業人士溝通。但答辯人於6個月法定時限之後，才將有關決定與相關人士溝通，違反申請人的合理期望，上述做法亦侵犯了申請人獲《基本法》35條所賦予採取法律行動如私人檢控及司法覆核等的權利。

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記者：楊詠渝