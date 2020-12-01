周梓樂死因續訊　閉路電視拍到周梓樂最後時間後現閃光

▲ 死因研訊今（1日）續訊。（資料圖片）

去年11月4日科大學生周梓樂疑於將軍澳尚德邨停車場墮樓後去世，死因研訊今（1日）續訊。死因研訊主任讀出翻查閉路電視的偵緝警員供詞，供詞指事發停車場閉路電視拍攝到死者身影的最後時間，為於11月4日凌晨1時1分，及後拍攝停車場內出現閃光，相信閃光由死者身上反射，並與墮樓事件相關。供詞又指，死者在停車場內以正常方式行走，或邊行邊使用手機。

偵緝警員魏冠傑今出庭作證，死因研訊主任讀出魏於2019年12月15日錄取的供詞，供詞指魏駐守東九龍重案組3A隊，2019年11月4日，他與2名同事到尚德邨停車場索取閉路電視，共35枝閉路電視鏡頭的時間較實時快了37秒。

供詞續指，翻查閉路電視片段，死者於2019年11月3日晚上11時45分獨自離開富康花園，其後於11月4日凌晨零時25分，在富康花園連接尚德邨停車場A的天橋上，有閉路電視鏡頭拍攝到死者經天橋前往該停車場，其後死者一度行向單車公園方向，又再循接駁天橋返回停車場。

供詞指，閉路電視最後拍攝到死者身影的時間是凌晨1時1分，而當時死者在該停車場3樓，在不足1分鐘內，閉路電視鏡頭拍攝到有閃光，預計該時間點為死者墮樓時間，而該閃光由死者身上反射出，與死者墮樓有關；死因研訊主任指研訊將傳召鑑證專家就閃光議題作供。

供詞中又提到，約於凌晨1時04分，警方衝鋒隊第4小隊進入停車場，而消防員則於1時15分到場，而在閉路電視影像中，死者以正常方式行走，或一邊行走一邊使用手機。死因研訊主任其後於庭上播放閉路片段。研訊今午續。

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記者：王仁昌