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【縮減服務】積金局3辦事處顧客服務櫃檯12月2日起暫停開放

社會 15:21 2020/12/01

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

因應新型冠狀病毒疫情的最新發展及政府相關公布，積金局將由明日（12月2日）起暫停開放位於葵涌、觀塘及上環辦事處的顧客服務櫃檯，直至另行通告。積金局會密切監察及檢視情況，適時公布進一步安排。

積金局的電話查詢熱線（29180102）會繼續於星期一至五（公眾假期除外）早上8時45分至下午5時45分提供服務。市民亦可透過電郵作出查詢，或於熱線留言信箱留言，待積金局跟進。

積金局網站內備有強積金資訊和相關常見問題，供市民參閱。積金局亦鼓勵僱員運用積金局的「個人帳戶電子查詢」平台及其流動應用程式、「強積金基金平台」及其流動應用程式等，管理強積金。

積金局提醒僱主11月份強積金的供款日為12月10日，呼籲僱主通過各種數碼途徑處理強積金供款及將付款結算書交予受託人，代替郵寄或親身遞交，以避免外出及減低社交接觸。僱主亦須留意個別受託人的服務時間可能因疫情而受到影響，並及早作出供款安排，以避免延誤供款。

有關各受託人提供的強積金電子服務和工具的詳情及其他實用資訊，可參閱連結

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責任編輯　李志強

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