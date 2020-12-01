【新冠肺炎】F1 7屆世界冠軍咸美頓確診　將缺席周末巴林站賽事

▲ F1 七屆世界冠軍咸美頓確診。（相片來源：F1 fb）

效力平治、世界一級方程式（F1）7屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）宣布確診新冠肺炎。

新冠肺炎疫情席捲全球，世界一級方程式（F1）今日（1日）於社交平台宣布，咸美頓確診新冠肺炎，並將會缺席周末巴林站賽事。

咸美頓：應把健康及安全放首位

咸美頓曾多次於IG限時動態就新冠肺炎疫情。早於今年3月時，F1賽事曾一度停賽，當時咸美頓表示作為F1賽事的參賽車手，明白沒有人想暫停賽事，但他依然認為F1宣布停賽是明智之舉，強調大家應把健康及安全放首位。咸美頓表示：

現實是，情況已非常嚴峻，每天都有人死亡，很多人病倒，就算人們生理上沒生病，心理及經濟上都大受影響。無人能完全掌握目前我們正面對甚麼，但我們必須要採取一切可行的防疫措施讓更多人安全。

當時他又上載一張蝙蝠湯的相片，強調「影響中國的疫情，同樣影響我們所有人！」另一個帖文則上載一張內地男子暈倒街上的相片，諷刺大家對疫情掉以輕心：

還記得一月時提醒大家要小心新冠肺炎，有人還說過分緊張，現在呢？

最後咸美頓再寫道，呼籲粉絲要小心身體，並寫道「健康無價」。

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責任編輯:林卓昕