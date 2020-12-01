【新酒店開幕】東涌世茂喜來登酒店疫市登場　3大Staycation優惠攻本地客最平1,500元起

▲ 香港東涌世茂喜來登酒店今日開幕，提供逾200間房。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情令酒店業受挫，但東涌仍有新酒店疫市登場。香港東涌世茂喜來登酒店今日（12月1日）開幕，提供逾200間房，並正推出3個「Staycation（宅度假）」套餐優惠，雙人入住兩日一夜最平1,500元起；又與梅窩農莊合作，為住客提供旅遊導賞團，一家四口入住海景房連早餐2,700元起。酒店管理層指，酒店業未來一、兩年仍面對挑戰，短期將主攻本地市場，酒店防疫措施會按政府指引。

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香港東涌世茂喜來登酒店是萬豪國際集團於香港的首間雙品牌酒店之一，另一間酒店將2021年首季開業，名為香港東涌福朋喜來登酒店。

酒店總經理樂杰斯表示，新冠肺炎疫情令酒店業受影響，相信未來一、兩年業界仍會處於艱難時期，料若疫情受控或紓緩，旅遊業最快明年第二季才會慢慢開始復甦，其酒店未來3、4個月都會主力針對本地客市場做推廣。

疫情下不少港人選擇到酒店「Staycation」，樂杰斯介紹指，酒店趁新開幕，乘勢推出3個兩日一夜的「Staycation」的套票優惠，其中酒店與本地蜜蜂養殖場「梅窩荔枝山渡假養莊」合作，為住客提供導賞團，兩大兩小入住一晚海景豪華房，連自助早餐及400元餐飲優惠，最平2,700元起。

他續稱，另外兩個「Staycation」優惠包括雙人入住豪華客房一晚，連早、午、晚3餐，由2,300元起；以及為行山客推出的安排，雙人入住豪華客房一晚連自助早餐及健康午膳飯盒，由1,500元起，住客可獲贈運動飲品、毛巾、地圖發背包。

樂杰斯透露，目前已收到不少客人預訂酒店自助餐及聖誕新年檔期的房間，以聖誕日（25日）為例，已有逾60間客房租出，期望酒店可成為東涌休閒及商務旅客的旅遊目的地。

▲ 香港東涌世茂喜來登酒店總經理樂杰斯。（黃建輝攝）

本港爆發第四波疫情，近日確診個案持續高雙位數。樂杰斯強調，酒店防疫措施會跟足政府最新指引，並已申請及貼出政府「安心出行」流動應用程式二維碼，而每名住客都需要填寫健康申報表格。他說，酒店接受返港後需要接受強制檢疫14天的人士入住，並已劃出其中一層的客房予有關人士，不會與其他住客同層，同時呼籲檢疫者自重。

東涌世茂喜來登酒店酒店共提供218間客房，分為豪華客房、豪華海景客房、行政海景套房、豪華海景套房及喜來登套房。酒店鄰近香港國際機場、港珠澳大橋，昂坪360等多個大嶼山景點，部分客房擁有180度海景，住客亦可同時觀賞起飛機升降。

酒店亦設有24小時開放的健身室，另備有兒童遊戲空間及泳池；以及一個過萬呎的宴會廳，最多可容納1,300人；其他場所包括多個會議室、多功能室及露天花園等。酒店另設有4間酒吧及餐廳，包括提供自助餐的「嶼坊」、「采悅軒」、「海岸扒房」及「Lobby Lounge」 。

樂杰斯指，酒店現已聘有250名人手，員工起薪點與業界市場水平相若，隨東涌福朋喜來登酒店開業後，未來一年料會增聘至600、700人。

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記者：陳曉瑩