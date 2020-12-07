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【廚具實測】Tefal高速煲煮印度椰子雞湯　自動調整壓力煲入味滋潤靚湯【附食譜詳情】

休閒消費 16:57 2020/12/07

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

Ricca示範用Tefal智能高速鍋系列的養生智能高速煲來做印度椰子雞湯。（陳國峰攝）

天氣開始轉涼，飲一些滋潤暖湯最適合不過。今集《靚太廚房》Ricca示範用Tefal智能高速鍋系列的養生智能高速煲來做印度椰子雞湯，材料及做法簡單！大家學懂後，舉一反三，在冬天可煲不同的足料湯水。

Ricca示範用Tefal養生智能高速煲來煲湯。（陳國峰攝）

Tefal智能高速煲系列

Tefal最近推出了三款智能高速煲，包括養生智能高速煲、球釜智能高速煲及智能高速煲。當中養生智能高速煲有22種預設烹煮模式，配備3.5mm特厚球釜內膽之餘，亦配備IH磁應加熱技術，可全方位加熱，強大火力令全鍋受熱均勻，可精準控制煮食溫度。

Tefal三款智能高速煲詳情即睇【下一頁

印度椰子雞湯材料

雞　1隻

瘦肉　200克

印度椰子　1個

水　2公升

鹽　5茶匙

薑　20克

點擊大圖了解做法：

    點擊圖片放大
    +16
    +15

做法

1.　把印度椰子切件。

2.　雞及瘦肉汆水備用。

3.　選用不銹鋼金釜內膽，將水加進智能高速鍋中，再加入雞、瘦肉椰子件、水及已切片的薑，蓋上煲蓋並鎖緊。

4.　按「Pressure Cook加壓烹煮」點選「Soup湯」烹煮功能。

5.　設定烹煮時間為30分鐘，壓考調節為40kPa，按「Start開始」。

6.　當智能高速煲發出提示音時，按「Cancel取消」打開煲蓋。

7.　打開煲蓋即可享用。

用Tefal養生智能高速煲只需半小時便煲好足料夠味的滋潤暖身湯水，比用一般的廚具更省時，以後想飲足料靚湯隨時想、隨時煲、隨時飲！

有獎遊戲

Tefal養生智能高速煲共有22種預設烹煮模式，除了可煲湯外，還可煎、炒、慢煮、炆、燉、焗、湯、飯、粥及蒸。如果大家想得到這部實用性強的廚具，可以參加遊戲，回答問題。

大家留意12月19日TOPick Facebook的影片，參加有獎遊戲，有機會獲得Tefal養生智能高速煲一份（價值：$2788），名額1位。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

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責任編緝：王芷瑩

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