【廚具實測】Tefal高速煲煮印度椰子雞湯　自動調整壓力煲入味滋潤靚湯【附食譜詳情】

▲ Ricca示範用Tefal智能高速鍋系列的養生智能高速煲來做印度椰子雞湯。（陳國峰攝）

天氣開始轉涼，飲一些滋潤暖湯最適合不過。今集《靚太廚房》Ricca示範用Tefal智能高速鍋系列的養生智能高速煲來做印度椰子雞湯，材料及做法簡單！大家學懂後，舉一反三，在冬天可煲不同的足料湯水。

▲ Ricca示範用Tefal養生智能高速煲來煲湯。（陳國峰攝）

Tefal智能高速煲系列

Tefal最近推出了三款智能高速煲，包括養生智能高速煲、球釜智能高速煲及智能高速煲。當中養生智能高速煲有22種預設烹煮模式，配備3.5mm特厚球釜內膽之餘，亦配備IH磁應加熱技術，可全方位加熱，強大火力令全鍋受熱均勻，可精準控制煮食溫度。

Tefal三款智能高速煲詳情即睇【下一頁】

印度椰子雞湯材料

雞 1隻

瘦肉 200克

印度椰子 1個

水 2公升

鹽 5茶匙

薑 20克

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做法

1. 把印度椰子切件。

2. 雞及瘦肉汆水備用。

3. 選用不銹鋼金釜內膽，將水加進智能高速鍋中，再加入雞、瘦肉椰子件、水及已切片的薑，蓋上煲蓋並鎖緊。

4. 按「Pressure Cook加壓烹煮」點選「Soup湯」烹煮功能。

5. 設定烹煮時間為30分鐘，壓考調節為40kPa，按「Start開始」。

6. 當智能高速煲發出提示音時，按「Cancel取消」打開煲蓋。

7. 打開煲蓋即可享用。

用Tefal養生智能高速煲只需半小時便煲好足料夠味的滋潤暖身湯水，比用一般的廚具更省時，以後想飲足料靚湯隨時想、隨時煲、隨時飲！

有獎遊戲

Tefal養生智能高速煲共有22種預設烹煮模式，除了可煲湯外，還可煎、炒、慢煮、炆、燉、焗、湯、飯、粥及蒸。如果大家想得到這部實用性強的廚具，可以參加遊戲，回答問題。

大家留意12月19日TOPick Facebook的影片，參加有獎遊戲，有機會獲得Tefal養生智能高速煲一份（價值：$2788），名額1位。

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責任編緝：王芷瑩