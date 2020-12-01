【淘寶買酒】淘寶威士忌大讚好飲　網民質疑買假酒：包裝多咗「E」字

▲ 有網民於淘寶購買威士忌，被質疑買到假酒。

疫情下網購大行其道，但假如不慎買到假貨，隨時得不償失。近日有網民分享從淘寶購入2支威士忌，並大讚味道不俗。不過有眼利網民發現，相中的威士忌與原裝正貨相比，包裝上的標誌有所不同，懷疑事主買了假酒。

該名網民在Facebook群組「淘寶開心share」發文，指自己平時在家開派對都會飲威士忌，但由於價錢昂貴，「下下都買成千幾蚊都幾乸脷 」，於是在淘寶購買了2支威士忌，試飲後表示「飲落都ok喎」，「可以慳返唔少」。從相中可見，事主購買的是山東煙臺出產的「GISAMBOL吉斯聖堡壺式蒸餾威士忌」（700毫升）。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

帖文引來熱議，有網民指在淘寶買酒並非明智之舉，「唔驚係假酒？」、「落口嘅就咪淘啦」、「小心，如飲到假酒可以好嚴重，因含有甲醇，如大量飲用輕則致盲，嚴重會中毒死亡」。

有網民留言，指相片中的威士忌包裝上印有「WHISKEY」字樣，比起正版包裝上的「WHISKY」，多了一個「E」字，質疑事主買了假酒。但亦有網民指不同地方出品的威士忌會分別使用2個串法。

記者翻查出售該威士忌的淘寶「吉斯波爾旗艦店」，發現部分產品照片中，瓶身及包裝盒上印有「WHISKY」字樣，而部分則印有「WHISKEY」字樣，故未能確定事主是否買到假酒。

▲ 部分產品照片可見，威士忌包裝上印有「WHISKY」字樣。（圖片來源：吉斯波爾旗艦店圖片）

▲ 但亦有照片顯示，威士忌印有「WHISKEY」字樣。（圖片來源：吉斯波爾旗艦店）

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣