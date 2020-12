「香港友Folk」舉行網上民歌音樂會　疫情中以民歌為社會打氣

過去15 年,「香港友 Folk」 每年都舉行一次大型民歌馬拉松,深得樂迷追捧,籍此活動聯絡到很多70至80年代叱吒樂壇的民歌精英,共聚一堂,「民歌馬拉松」亦成為每年樂壇盛事之一!但有鑑今年疫情反覆,故一年一度的民歌馬拉松將改為網上進行。

主辦商表示:「2020 年的新冠肺炎把整個世界弄得秩序大亂,但個人深信: 人間有情,音樂是最佳療傷良藥 !Music will go on , Covid-19 只會令我們更團結,更smart地利用科技去推廣音樂,令更多人享受音樂, 就正如今次 Live Streaming Concert 的 主題: All you need is LOVE !」

今年參與香港友Folk馬拉松音樂會的知名人士有大L,以及多隊活躍於民歌界的樂隊。

是次音樂會演出日期為12月13日早上11:00-晚上7:30,於「香港友 Folk」社交平台專頁直播。演出特色為持續16年推廣民歌活動, 舉辦由早至晚的音樂會,音樂的對象大都是四十歲以上的成熟人士, 與一般對像是年青人的音樂會不同。

記者:司徒家傑