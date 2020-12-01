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「香港友Folk」舉行網上民歌音樂會　疫情中以民歌為社會打氣

休閒消費 16:01 2020/12/01

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過去15 年，「香港友 Folk」 每年都舉行一次大型民歌馬拉松，深得樂迷追捧，籍此活動聯絡到很多70至80年代叱吒樂壇的民歌精英，共聚一堂，「民歌馬拉松」亦成為每年樂壇盛事之一！但有鑑今年疫情反覆，故一年一度的民歌馬拉松將改為網上進行。

主辦商表示：「2020 年的新冠肺炎把整個世界弄得秩序大亂，但個人深信： 人間有情，音樂是最佳療傷良藥 ！Music will go on ,  Covid-19 只會令我們更團結，更smart地利用科技去推廣音樂，令更多人享受音樂, 就正如今次 Live Streaming Concert 的 主題： All you need is LOVE !」

今年參與香港友Folk馬拉松音樂會的知名人士有大L，以及多隊活躍於民歌界的樂隊。

是次音樂會演出日期為12月13日早上11:00-晚上7:30，於「香港友 Folk」社交平台專頁直播。演出特色為持續16年推廣民歌活動， 舉辦由早至晚的音樂會，音樂的對象大都是四十歲以上的成熟人士， 與一般對像是年青人的音樂會不同。

記者：司徒家傑
 

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