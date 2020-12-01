【超市大搜查】潤唇膏含礦物油物質或致癌　檢測16款兒童潤唇膏僅3款獲5星安全評級

▲ ICRT檢測16款兒童潤唇膏僅3款獲5星評級。

天氣開始轉涼又乾燥，不少人都會嘴唇「爆拆」，小朋友也不例外。國際消費者研究及測試機構（ICRT）曾檢測市面常見潤唇膏，發現潤唇膏安全表現參差，部份含有潛在致癌物礦物油MOAH及MOSH。ICRT認為礦物油物質的危害大小與體重有關，兒童體重較輕，故危害性更大。檢測結果顯示，只有3款兒童潤唇膏取得5*安全評級。

是此檢測經國際消費者研究及測試機構（ICRT）統籌，由意大利、葡萄牙、西班牙、丹麥、奧地利、比利時、捷克7國發起，所有兒童潤唇膏樣本均於歐洲不同國家購買，並送往德國實驗室測試。測試選取了14個牌子的16款兒童潤膏膏，結果顯示，有13款驗出含不同程度的MOSH。如MOSH含量愈低，相對愈安全。

MOSH（≤C50）【瑞士監測辦公室建議含量低於5%】

13款樣本含量均高於5%，有3款樣本沒有檢出，沒檢出的3款包括：施巴、HiPP、Apivita。

表現最差為Disney Fit for a Princess，驗出MOSH（≤C50）含量高達59.5%。

MOSH（≤C25）【ICRT建議含量應低於10%】

結果顯示12款樣本驗出MOSH（≤C25），但含量均低於10%。另有4款樣本未檢出，分別為施巴、HiPP、Apivita及The Body Shop。

MOSH（C16-C35）【歐洲化妝品個人護理協會建議含量低於10%】

結果顯示10款樣本超出推薦含量，只有3款樣本未檢出，包括施巴、HiPP、Apivita。另外可口可樂、Lip Smacker和Labello雖驗出MOSH（C16-C35），但含量低於10%，仍屬表現良好。

據動物研究顯示，MOSH（C16～C35）與肝臟肉芽腫的形成或有關。在人體積累可能與肝臟、脾臟、淋巴結及其他器官出現脂肪肉芽腫或有關連，但暫時沒有相關發炎反應或其他嚴重不良後果的數據。

檢測潛在致癌物MOAH含量

至於MOAH，為另一種存在於礦物油成分的物質，或含有致癌物質，部分懷疑具有基因毒性和致癌性。歐盟食物安全局（European Food Safety Authority）認為經飲食攝入MOAH的安全風險值得關注。

檢測結果顯示：

施巴

HiPP

Apivita

Labello

The Body Shop

Blistex

可口可樂

Lip Smacker

上述8款均未檢出MOAH。至於驗出含MOAH的其餘8款為安全起見則不推薦使用，當中以Disney Fit for a Princess表現最差，僅得0.94分，檢出量高達4100mg/kg。

7款兒童潤唇膏較安全名單

總結以上結果，ICRT列出推薦、適合不同年齡層使用的兒童潤唇膏安全名單，以及不推薦使用的兒童潤唇膏。

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9款不獲推薦使用兒童潤唇膏：

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成人潤唇膏檢測結果即睇：【超市大搜查】潤唇膏含礦物油物質潛在致癌風險 盤點16款安全潤唇膏【附詳細名單】

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責任編輯：楊宛茜