【新冠肺炎】今日新增82宗確診　72宗本地感染23宗屬源頭不明

▲ 今日新增82宗確診個案，包括23宗屬本地源頭不明個案。

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午召開疫情記者會。今日（1日）新增82宗確診個案，包括10宗屬輸入個案和72宗本地個案，其中23宗屬本地感染源頭不明。今日新增32宗個案與跳舞群組有關，累計552人染疫；另17宗是與其他個案相關。今日另有逾60宗初步確診個案。

張竹君指，日出康城9期1座地盤今日有3名工友確診，另有8人初步確診，即共11人染疫，當局要求在11月15日或以後的工友強制檢測，涉及約900名工友，承建商已安排工友檢測。詳情即看：【下一頁】

此外，今日新增逾60宗初步確診，張指位於尖沙咀山林道29-31號地下4A,4B及一樓廣利樓的「松山海鮮鍋」有食客及員工確診，曾到過該食肆人士須強制檢測。詳情即看：【下一頁】

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，伊利沙伯醫院一名組織病理學醫生確診，他跟昨日公布（11月30日）另一名初步確診的醫生，在同一個化驗室工作。詳情即看：【下一頁】

行政長官林鄭月娥認為有關罰款阻嚇力不足，將倍數提高罰款，實際提高幅度，消息指行政會議已敲定罰則，限聚令、口罩令等違例罰款，擬提高至5千至1萬元，有待稍後公布。詳情即看：【下一頁】

另外，港府宣布今天起將安排承辦商香港分子病理檢驗中心有限公司，於九龍城啟德社區會堂設立流動採樣亭。詳情即看：【下一頁】

本地新冠肺炎疫情大爆發，因應疫情最近發展，港府宣布香港與新加坡兩地政府決定，將「航空旅遊氣泡」啟動日期延至2020年後，並會在今個月底檢視2021年的安排。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩