【新冠肺炎】兩名伊利沙伯醫院組織病理學醫生　一確診一初步陽性仍未確認感染源頭

▲ 有確診個案來自伊利沙伯醫院組織病理學醫生，也有1名醫生初步確診。（資料圖片）

新冠肺炎本地疫情嚴峻，本港今日（12月1日）新增82宗確診個案，本地個案佔其中72宗，23宗屬源頭不明個案；32宗跟跳舞群組相關。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，錄得至少60宗初步確診個案；其中醫管局稱，有確診個案來自伊利沙伯醫院組織病理學醫生，也有1名醫生初步確診，現在未找到感染源頭，但指兩位醫生曾一同坐地鐵談天返家；但二人毋須接觸院內病人，相信不是院內感染。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，伊利沙伯醫院有一位組織病理學醫生已確診（編號：6373），他跟昨日公布（11月30日）另一名初步確診的醫生，在同一個化驗室工作。已確診醫生的最後上班日期是11月26日；而二人於工作上，也不用接觸新冠肺炎患者或病毒樣本。另有一位醫生被列為密切接觸者，要接受檢疫；醫院已為77人進行病毒測試，暫未找到其他陽性個案。劉家獻稱，現階段還未找到感染源頭，會調查是否從社區感染。

劉家獻稱，確診醫生上周四開始發病，翌日已沒有上班；至於初步確診醫生則於昨日才發病，昨日回醫院留下深喉樣本後返家。現階段暫時未找到傳染可能性，衞生防護中心正在調查。張竹君稱，初步調查指兩位醫生曾一同坐地鐵返家，曾一起談天、有互動，相信不是院內感染。

至於今日至少錄3宗確診的日出康城9期1座地盤，有8宗初步確診，張竹君稱11月15日之後在地盤工作的900名工人，要強制接受檢測，承建商正在安排。

消息指，限聚令、口罩令等違例罰款，擬提高至5千至1萬元。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：吳卓峰