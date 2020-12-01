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【新冠肺炎】日出康城9期1座地盤涉11人染疫　當局要求工友強制檢測涉900人

社會 16:37 2020/12/01

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日出康城9期1座地盤今日有3名工友確診，亦有8人初步確診。

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午召開疫情記者會。今日（1日）新增82宗確診個案，包括10宗屬輸入個案和72宗本地個案，其中23宗屬本地感染源頭不明。

張竹君表示，日出康城9期1座地盤今日有3名工友確診，亦有8人初步確診，即共11人染疫，當局要求在11月15日或以後的工友強制檢測，涉及約900名工友，承建商已安排工友檢測。

她續指，工友工種涉及範圍廣泛，包括水喉、黏磚、泥水、玻璃幕牆等，而部分地盤工人是互相認識，見面時會打招呼，亦有不少人與人之間的接觸。工友有時會在封閉的地方工作，因感悶熱而沒有戴口罩工作，對地盤出現傳播並不感到意外，又擔心會出現大型爆發，呼籲工友盡快檢測。

至於院舍方面，張竹君指，東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍有3位員工（個案編號：6315、6351、6179）及2名宿友（個案編號：6347、6289）確診，另有8人在檢疫中心確診；而東華三院何玉清翠柳頤庭亦有2名員工（個案編號：6275、6370）和1名宿友（ 個案編號6381）確診，該處人士要接受檢疫；新蒲崗百樂護老院則有1名院友（個案編號：6342），50名緊密接觸者及住宿工作人員要接受檢疫。

問及何玉清翠柳頤庭有員工涉及歌舞群組，張竹君指，該員工不一定曾到過歌舞場所，又指群組已擴展至食肆，朋友等，故出現第三、四代傳播並不出奇，甚至更多代傳播。

問及附近居民要否檢測，她指，據目前情況地盤涉及3座，發生爆發主要涉及第1座，承建商已停止全個地盤運作，而市民一般不會前往建築地盤；若群組其後發展更大範圍，會再考慮要求更多人檢測。

有關地盤總承建商金門建築有限公司回覆TOPick查詢指出，獲悉首宗個案後，立即撤離於該地盤工作之所有人士，為整個地盤進行徹底消毒及深層清潔，並立即安排所有在11月15日後在地盤工作之人士進行新冠病毒檢測， 現時地盤已經暫時停工。
 
公司指繼續加強地盤之消毒及清潔措施，工地入口一直設有體溫檢測等防疫措施，並會加強員工溝通，提醒所有在場人士均需配帶外科口罩及保持社交距離。

另外行政長官林鄭月娥認為有關罰款阻嚇力不足，將倍數提高罰款，實際提高幅度，消息指行政會議已敲定罰則，限聚令、口罩令等違例罰款，擬提高至5千至1萬元，有待稍後公布。詳情即看：【下一頁】

另外，港府宣布，由今天起將安排承辦商香港分子病理檢驗中心有限公司，於九龍城啟德社區會堂設立流動採樣亭。詳情即看：【下一頁】

本地新冠肺炎疫情大爆發，因應疫情最近發展，港府宣布香港與新加坡兩地政府決定，將「航空旅遊氣泡」啟動日期延至2020年後，並會在今個月底檢視2021年的安排。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙、陳梓蔚

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