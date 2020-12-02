一文睇清成分 有「營」成人奶粉你要識揀

愈來愈注重健康的香港人，深明營養攝取的重要，尤其今年在疫情期間，更關注免疫力。不少人以為單靠補充維他命Ｃ就可以增強免疫力，但事實上，只有攝取全面均衡營養，才可真正提升免疫力。而成人奶粉就是一個方便又精明的選擇，今次就挑選了4款成人奶粉在營養方面作比較。

巿面上的成人奶粉眾多，選擇前應先了解其種類，皆因不同品牌所提供的營養成分大有分別。以比較的4種成人奶粉為例，只有品牌A屬於全面均衡營養品，品牌B及C是高鈣低脂奶粉，而品牌D則是羊奶粉。一般高鈣低脂奶粉及羊奶粉的營養成分較單一，營養並不齊全亦不均衡，至於一杯全面均衡營養品已有齊一餐所需的均衡營養，可作代餐飲用。

一般香港人生活忙碌，大多出外飲食或購買外賣，以致未能攝取全面均衡營養，有機會令身體長期缺少重要營養或微量元素而不自知。只有攝取全面均衡營養，包括優質蛋白質、碳水化合物、好脂肪酸、多種維他命和礦物質等，才可真正提升免疫力、支持人體不同系統的運作及維持健康體魄。

品牌Ａ含有多種營養成分及維他命，有效補充身體所需，其中的優質蛋白質、維他命A﹑B6﹑B12﹑C﹑D﹑E﹑硒及鋅，有效支持免疫系統，再加上有奧米加3、零反式脂肪及膽固醇，對心臟健康更好。品牌B雖然含有某部份維他命及蛋白質，但因為牛奶製品不能避免少量膽固醇，並且缺少好脂肪酸 (例如奧米加3)，未能保護心臟健康。品牌D 的蛋白質含量偏低，含少量膽固醇，而壞脂肪酸如飽和脂肪酸含量亦偏高。

糖分含量 小心低糖陷阱

糖分攝取過多會令體內發炎，抑壓免疫系統，影響白血球攻擊細菌的能力，更有機會血管內壁發炎，影響心血管健康。不少成人奶粉品牌自稱低糖，因為根據香港食物安全中心標準，每100毫升食物的糖分只要不多於5克就可稱為低糖，但只要細看其營養標籤，當中糖分含量有明顯差別。品牌A及品牌D每100毫升分別含1.75克及約0.80克糖分，遠低於法定標準一半有多，而品牌B則4.9克僅僅過關，品牌C更達5.73克，由此可見品牌A及D才是真低糖之選。要額外留意的是，雖然品牌D屬於低糖，但整體營養價值偏低，未必能提供全面營養。

腸胃不適 皆因乳糖不耐

不少人進食或飲用乳類製品會出現不適，這是因為在亞洲地區逾七成人士患有不同程度的乳糖不耐症，導致腸胃不適、胃氣腹瀉等問題。一般高鈣低脂奶粉是由牛奶加工製成，牛奶含乳糖，因此患有乳糖不耐的人喝品牌B及C有機會出現致腸胃不適；至於品牌A及D則適合乳糖敏感人士飲用。

權威認可 專業推薦

最後，消費者應留意成人粉奶是否符合國際權威組織建議，以保證信心之選，而比較的4款成人奶粉中，只有品牌A是符合世界衞生組織（WTO）的飲食建議，且同時獲最多家庭醫生推薦。

綜合以上比較，最能提供足夠營養的成人奶粉為品牌A—— 雅培低糖加營素®。屬全面均衡營養品的雅培低糖加營素®，營養組合符合世界衞生組織飲食建議，更獲最多家庭醫生推薦，一杯有齊一餐所需的均衡營養及支持免疫系統的3大支柱，全力支持免疫系統。每杯只有230卡路里，容易消化，簡單方便，可作代餐。立即登記免費試飲+低糖加營素®️850克買一送一優惠券：https://bit.ly/2KQ89Il

（資料由客戶提供）

