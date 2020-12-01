【新冠肺炎】堅尼地城門診誤漏6個深喉樣本沒取走化驗　受影響市民要重交樣本

▲ 劉家獻公布本港最新疫情發展。（程志遠攝）

新冠肺炎本地疫情嚴峻，本港今日（12月1日）新增82宗確診個案，本地個案佔其中72宗，23宗屬源頭不明個案。醫管局表示，堅尼地城普通科門診於上周六（11月28日），遺漏沒收走6個深喉唾液樣本送往化驗室，受影響6名市民要重新提交樣本。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，現時有47間醫管局普通科門診，外判商會逐一為市民記錄收集包的二維碼，再集中送往化驗室。

堅尼地城賽馬會普通科門診診所職員，昨日（11月30日）接獲外判商報告，有6個於11月28日遞交的深喉樣本，被遺留於收集箱內。經調查後發現，外判商於收集及整理樣本時，誤將6個樣本遺漏箱內，未有於當日送往化驗室。樣本涉及6人，但已不適合化驗，診所已通知有關人士，並按機制通報醫管局總辦事處。

劉家獻稱，截至今早9時，醫管局共呈報94宗懷疑個案；在過去24小時，再多16名確診病人康復出院，至今共5,360人康復出院。另外Z，現時有813名確診者在21間醫院及亞博館留醫，其中14人危殆、7人嚴重，其餘792名病人情況穩定。公立醫院正使用1,185張負壓病床及644間負壓病房，其使用量分別是71%和75%。

消息指，限聚令、口罩令等違例罰款，擬提高至5千至1萬元。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：吳卓峰