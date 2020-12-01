【KO水腫】中醫師教兩個方法自測水腫 恒常按穴食療擊退小腿浮腫【內附食譜】

▲ 。註冊中醫盧文健謂水腫與水濕有很大關係，及早找出原因，多作日常保健，才是保持身體健康之道。

辦公室一族因長期久坐不動，起居常在冷氣間、飲食生冷、或偏嗜鹹食，缺乏運動流汗，最容易出現水腫情況，尤其特別於下肢呈現出來。註冊中醫盧文健謂水腫與水濕有很大關係，及早找出原因，多作日常保健，才是保持身體健康之道。

他說常有水腫代表肺氣、脾氣及腎氣失調所致。肺虛會引起頭面水腫、鼻敏感、氣管敏感、易咳嗽及感冒、少氣懶言、易倦、面色蒼白。

脾虛則會出現腹部及下肢水腫、面色黃、體瘦有大肚腩或肥胖但脂肪鬆軟、胃口不佳、消化緩慢、大便溏爛或女性白帶偏多。至於常說的腎虛也是會下肢水腫，還會怕冷、面色黑、易累、尿頻而清、夜尿多、女性月經不準、常腰痠腿軟等等。

▲ 煎炸食物宜少吃為佳。(iStock圖片)

盧醫師說，許多時都是與飲食習慣有關，「明白到不少人都會外出用膳，現在疫情下更會常吃外賣，大部分飯餐都是三高一少（即高油分、糖、鹽，少菜及纖維量)，如常吃的炒麵飯已經達到世衛建議每日鹽分攝取量上限2克的一半。長期進食高鹽分食物，當然更容易導致水分停留體內，引致水腫肥胖。」另外，他又說到愛吃生冷食物、凍飲、長期歎冷氣都是主因。

▲ 浸腳能有助可改善氣血循環。(iStock圖片)

兩個方法自測水腫

想測試一下自己是肥還是水腫的話，可觀察自己早晚的情況，他說：「通常患水腫者，日夜會有顯注變化，腫脹不定。如早上穿鞋時較易，到黃昏，若脫鞋後，待一會後穿回鞋時，感覺有困難便是。

另一方面，亦可按壓小腿得知，用指頭按小腿前側上下五寸位置，指痕凹陷缺乏彈性的亦是。」

▲ 足三里穴位。(被訪者提供)

浸腳或穴位按摩可改善

問盧醫師是否在睡覺時抬高雙腳能消除水腫？

他說不能夠，「雙腿位置高過心臟，會暫時令血液循環好一點，但只能短暫解決小腿浮腫的問題，翌日久坐又久站的話，雙腳仍然會重新出現水腫。」

那麼，多浸腳會否又有效？

他說這個便可以了，「雙腳浸暖水，能增加血液循環，如果再加上按摩則更見效果。」

▲ 三陰交穴。(被訪者提供)

他提議，可以恆常做腳部的穴位按摩來改善水腫情況，例如按足三里穴及三陰交穴，足三里穴在小腿前方，膝蓋下端再四橫指距離，小腿前的骨邊緣外一寸。而三陰交穴是在內脚眼，向上四橫指距，小腿骨後緣。每個穴位每次按壓約一分鐘，每日左右輪流交替。即一日按一個穴位的其中一面便可，不用左右兩邊同日按，這是避免使穴位肌受壓過大的緣故。

食療以健脾益腎為主

至於食療方面，以健脾益腎為主，平常可多用的藥材是芡實、淮山、茯苓、薏苡仁；或多飲生熟薏米、薏苡仁水，冬瓜赤小豆煲湯等，亦能幫助身體袪水腫。「其實多飲些紅茶類如普洱，都有去水作用。」

他教大家用生熟薏米各半両，1公升水，煲45分鐘作日常茶水飲用。還有可以用半斤冬瓜，3片生薑，1.5公升水煲45分鐘，作冬瓜茶飲亦佳。

▲ 選擇飲些西式紅茶或中式普洱茶，也有去水作用。(iStock圖片)

另外好飲湯者，也可試用芡實、茯苓各3錢、淮山、薏苡仁各半両，一角陳皮，150克瘦肉、1公升水，煲1小時，有助健脾袪水。

最後，他都不忘提醒大家要外出用膳時多加注意，嘗試選擇多菜少鹽的食物，盡量在進餐時少進食醬汁。要少吃煎炸及肥膩的食物。亦要少吃動物內臟及皮，以減少脂肪攝取量，還有餐飲嘗試多選擇熱茶、熱檸水，更加要多做運動啊！

記者：郭秀芳