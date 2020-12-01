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【新冠肺炎】戲院關閉《好好拍電影》等港片無奈延期　《神奇女俠2》待戲院重開立即上畫

娛樂 14:30 2020/12/01

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《神奇女俠1984》

因為第四波疫情爆發，政府宣布本港戲院由明日（12月2日）起關閉兩星期。分別由劉德華主演的《熱血合唱團》及王菀之主演的《阿索的故事》，在上周四（11月26日）才上映，卻要被叫停。

此外，氣勢如虹的《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在香港上映第19天累積票房約2,863萬元，票房隨累收2,945萬元的今年亞軍《乜代宗師》之後。

可是現在戲院關門，暫阻《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》奪《乜代宗師》亞軍位置。

《熱血合唱團》

另外，兩套原定將於本周四（12月3日）上映的港片《一秒拳王》、《逃獄兄弟》及《好好拍電影》無奈延期。

港產片外，原本這兩周有金馬獎最佳電影《消失的情人節》；賀來賢人、伊藤健太郎主演的《今日我話事!!劇場版》；恐怖片《入住凶宅請敲門》；古裝喜劇《反轉三國志》；日本動畫《海邊的異邦人》上映，可是現在全要改期。

《今日我話事!!劇場版》

矚目作《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）計劃在本月17日上映，如果兩星期後戲院不用再延長關閉期，《神奇女俠1984》可以按原定計劃，在戲院重開時上映。

至於聖誕檔的Pixar動畫片《靈魂奇遇記》（Soul），定在12月25日上畫，也是如戲院能在兩周後重開，將可如期上畫。

撰文 : TOPick柴犬出動

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