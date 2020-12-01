【酒池肉林】小豬豪宅天台僭建空中極樂泳池　羅志祥被指違規須於30天內拆除

▲ 豪宅天台建空中極樂泳池，羅志祥被指違規須於30天內拆除。

台灣藝人羅志祥（小豬）於今年4月爆出性醜聞，當時小豬的女友周揚青宣布兩人9年情斷，同時踢爆羅志祥私生活極度混亂，由此形象插水。

沉寂一輪小豬再被爆料，有指他於台北內湖區的豪宅天台加建空中泳池。

在今日（12月1日），台北建管處到現場查勘確認建築違規，要求小豬於30日內拆除泳池。

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▲ 看來小豬復出日子遙遙無期。（微博圖片）

小豬被爆生活荒唐

其實小豬於今年4月曾被影到與一群身材火辣的網紅，於宜蘭一棟別墅舉行派對，影到小豬興奮時一手抱起比堅尼女子把她拋到泳池當中。

與羅志祥相戀9年的內地網紅周揚青在微博撰寫長文，公告與小豬的戀情已逝，同時爆出小豬多年來出軌無數，曾經進行「多人運動」。此外，小豬又被指搭上旗下女藝人簡愷樂等。

雖然羅志祥事後公開道歉，並再發表長文回顧與周揚青的9年情，但仍未能挽回其形象及聲譽。

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▲ 九年感情於今年四月正式結束。（微博圖片）

小豬天台加建露天泳池

形象直跌低谷的他，過去大半年低調過活。

但近日又再被爆料指，他在兩年前購入、位於台北內湖區價值約2.7億台幣（約7300萬港幣）的豪宅天台，加蓋了一個露天泳池，似乎有意在隱密度高的家中廣邀好友再度舉行池邊派對。

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▲ 小豬天台加建的泳池。（網上圖片）

網上流傳出有關小豬天台泳池的施工照，不少網民質疑加建的安全性，覺得有天台加建相當重量的泳池，會對整棟樓的結構做成危險。

有網民更直斥：「頂樓蓋泳池是想害死一整棟和附近的人！」討伐聲越來越大，有記者向小豬經理人查詢，對方回應指加建物只是一般頂樓露台造景，聲言有遵守社區規定。

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可是，今日台北市建築管理工程處派人到小豬家天台查勘，發現實際狀況與使用執照施工圖說明並不符合，將按照違規建築予以查報處分。

同時，有關方面要求小豬於30天以內自行拆除加建物，否則就派員強制拆除，並且收取拆除費用。

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