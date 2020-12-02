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【烹飪教煮】大廚教炒暖胃臘味糯米飯 糯米先做一個步驟再炒新手零難度【內附食譜】

休閒消費 11:13 2020/12/02

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

冬天天寒地凍，吃個臘味糯米飯，暖胃又好味。

天氣開始凍，坊間食店陸續推出生炒糯米飯。說到這個飯要在家生炒的確有難度，但經尖沙咀凱悅酒店凱悅軒主廚黃皓勤講出，只要先把糯米飯蒸熟再炒便成。「請留心我要教大家的是炒臘味糯米飯，而不是生炒糯米飯，要看清楚㗎！」他笑道。

黃皓勤師傅說所謂的生炒，是用未經煮熟的米直接慢慢炒熟，邊炒邊澆適量的水，每次澆水分量不能太多，否則會變成用水煮糯米，糯米變得太軟。接近完成前下調味料和已炒熟的配料，製作需時。「真的以小時計，還要看是多少人的分量，很費時和心機。」他解釋。

所以坊間食店都是用蒸熟糯米飯來炒，要先炒好配料後加入飯裏同炒，以節省時間。當然，他亦認同生炒和經蒸煮過的糯米飯的口感是有分別的，軟糯感不盡相同。

他又提到炒糯米飯，一定少不了冬菇、臘味，而飯面上的花生是靈魂，當然如有心機和時間的話，煎蛋皮後切幼絲，灑上飯面都是增添美味之配料。

臘味糯米飯材料。(湯炳強攝)

材料：  
糯米 150克
蝦米(浸軟) 100克
臘腸、潤腸(先蒸熟) 各1條
冬菇(浸軟) 3隻
生抽 2茶匙
老抽 1茶匙
蠔油 1茶匙
蔥花 適量  
蛋絲(可不用) 1隻
脆花生 隨意

做法：
1.糯米先浸水2 小時，瀝乾水後。

預早把糯米浸水2小時。(郭秀芳攝)

2.把糯米放入不锈鋼筲箕上，盡量把米鋪平，讓蒸煮時熱力平均，約蒸30分鐘。 

盡量把米鋪平。(郭秀芳攝)

3.糯米飯蒸好後，稍待涼，放在膠筲箕中以筷子打鬆，    

4.可預備煎蛋後切絲、冬菇、臘腸切粒備用，

把蒸軟的臘腸切粒。(郭秀芳攝)

5.燒熱油鑊，下蝦米、冬菇粒、臘腸粒炒香，跟著下糯米飯炒。

6.加入蠔油、生抽、老抽炒至飯粒沾上醬油色和有香氣散發。

加入蠔油、生抽、老抽炒至飯粒沾上醬油色和有香氣散發。(郭秀芳攝)

7.糯米飯上碟後，加上花生、蛋絲、蔥花便成。

記者：郭秀芳

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