海關落馬洲檢75公斤瀕危乾海馬市值百萬元　63歲男子被捕

▲ 海關有組織罪案調查科特別調查第一組督察康恩（左）、漁農自然護理署瀕危物種保護主任（牌照事務）陳翰奇（右）。

海關上周在落馬洲管制站破獲走私海馬案件，檢獲共約75公斤懷疑受管制乾海馬，估計市值約100萬元，1名男子被捕，今次是海關本年偵破最大宗涉及受管制乾海馬案。

海關有組織罪案調查科特別調查第1組督察康恩表示，關員在上周三(11月25日)透過風險評估，在落馬洲管制站揀選及檢查1件從印尼經深圳到港、報稱載有磨砂膏的快遞貨物，並在貨物內發現約25公斤懷疑受管制乾海馬。跟進調查後，關員於翌日在屯門1個住宅單位，拘捕1名63歲懷疑涉案男子，並在單位內再檢獲約50公斤懷疑受管制乾海馬，被捕男子現正保釋候查。

▲ 海關檢獲約75公斤懷疑受管制、屬涉瀕危物種的乾海馬，估計市值約100萬元。

漁農署瀕危物種保護主任（牌照事務）陳翰奇指出，乾海馬可製作成名貴中藥材，過度捕捉海馬，其棲息環境會造成破壞和污染，要長時間才能修復，因海馬活動低容易被捕捉，全球40多個品種的海馬中，約3分1棲息地受威脅。海馬屬《保護瀕危動植物物種條例》附錄II列明物種，在香港受《條例》規管。任何人如非按照《條例》的規定而進出口或管有瀕危物種，均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與走私活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

▲ 檢獲的乾海馬可製成名貴中藥藥材。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：曾秋文