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【新冠肺炎】仁安醫院至今累計5人染疫　張竹君：有關個案與早前爆發相關

社會 17:00 2020/12/01

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午召開疫情記者會。今日（1日）新增82宗確診個案，包括10宗屬輸入個案和72宗本地個案，其中23宗屬本地感染源頭不明。

仁安醫院一名於醫療造影部職員早前確診，同部門另一員工亦染疫，仁安醫院其後將同部門的密切接觸者檢疫隔離，及後再多2名正檢疫的員工確診，昨日亦再多一人初步確診，即仁安已有5名員工染疫。據知染疫員工曾於院內茶水間傾談10分鐘，期間未有戴口罩，曾到茶水間的逾30多名員工須接受檢疫；至今已有4名醫療造影部確診及一人初步確診。

張竹君今日指，仁安醫院早前有兩人確診時，當局已與醫院研究，相信工作人員休息室有傳播風險，比較高危，故將數十位工作人員送往檢疫。有關人士檢疫時是單人房間，部分人陸續確診，均是在潛伏期間，相信現時的有關個案是當時爆發，而非最近的情況；另暫時未見有病人因照X光而受到感染，當局會繼續留意有關情況。

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記者：郭詩詩

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