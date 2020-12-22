【留家抗疫】幼兒教育專家推疫情精選童書　足不出門親子齊逛商店街享樂趣

▲ 由一眾幼兒教育專家成立的童書會，推介4本適合疫情下親子共讀的童書。

現時第四波疫情又爆發，孩子又再次停課留家抗疫。早於2014年、由一眾幼兒教育專家成立的童書會，這次便特別為大家分享4本適合親子共讀的童書，就算足不出戶都可感受閱讀樂趣。

1.《逛商店街》（作者：齊藤忍）

▲ 《逛商店街》。（網絡圖片）

疫情期間小朋友減少外出，透過繪本可重溫平日生活經驗。此書作者花了5年製作，描繪出37間琳琅滿目的商店如麵包店、玩具店、髮型屋、蛋糕店等，精緻的圖文配上簡單的文字，介紹商店裏的各種貨物。作者還特意在書中設下謎團，讓小朋友猜猜看。

▲ 貨物種類繁多，一本書可以看好多次。（受訪者提供）

建議家長可於共讀時問小朋友麵包店有甚麼麵包、煮某樣菜式需要購買哪種材料等的問題，帶動彼此分享生活經驗。

2. 《Grace說專心》（作者：Eric Liao）

▲ 《Grace說專心》。（網絡圖片）

好多家長都擔心小朋友在家做功課難以專心。但對小朋友來說，專心是抽象而空泛的概念，誤以為這就等於很辛苦地坐定定不動。

書中舉出簡單例子，例如只要玩積木時滿腦子都是積木就表示專心、當自己一心一意去做某事時會受到父母稱讚等，透過綫條簡單的圖畫，將專心這個抽象的概念傳達給小朋友。

在雙方共讀完這本書後，家長不妨也稱讚小朋友專心吧！

3. 《有麻煩了！》（作者：伊波納．荷密艾雷波斯卡）

▲ 《有麻煩了！》（網絡圖片）

疫情反覆不定，難免令人氣餒，不過這也是寶貴的學習過程。書中小女孩不小心把媽媽最喜歡的枱布燙出了熨斗痕迹，該如何是好？後來女孩把痕迹變成了火箭、滑鼠、貓頭鷹等，把本來不美好的東西轉化成有趣的東西。

書的故事性不算強，但家長可藉此書與孩子深入討論，當人生遇上困難時可以怎樣面對以及各種不同的可能性。父母也可與孩子各自想出應對方法，培養孩子的解難能力。

4. 《我是孫子》（作者：板橋雅弘）

▲ 《我是孫子》（網絡圖片）

停課期間，需要上班的父母都會將孩子暫托在祖父母家。可是有家長卻擔心老人家太疼愛小朋友，讓他們不斷吃零食和玩耍，雙方因而出現摩擦。

書中的孫子也是一樣，在祖父母家玩得樂而忘返，孩子深有共鳴之餘，家長看到當中的場面都會覺得溫馨而會心微笑，回憶起自己小時候也曾被祖父母疼愛，緩解了與長輩在教養孩子上的衝突。

誰說親子共讀只有小朋友才會有成長呢？大人一樣可以。

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記者：陸明敏