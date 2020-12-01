【孕妻染病】懷胎4月孕婦下身痕癢藏滿蟲卵　丈夫召妓染性病陰蝨傳妻

▲ 一位台灣孕婦感到下身痕癢，發現被丈夫傳染性病，下身爬滿「陰蝨」。

一位台灣準媽媽懷孕4個多月時感到下身痕癢，產檢時順道向醫生提及不適，檢查後發現陰毛上爬滿小蟲及蟲卵，染上性病「陰蝨」，並揭發是丈夫曾召妓解決性需要而染病，繼而傳染予妻子。

陰毛上爬滿小蟲及蟲卵

台灣婦產科醫生鄭丞傑日前在電視節目《醫師好辣》分享案例，一名孕婦看醫生時，指出自己下身周遭痕癢，醫生檢查後發現她患上性病「陰蝨」，很多陰毛上面都有一顆顆蟲卵，以及爬滿小蟲。

在旁的丈夫聽到立刻辯解，問妻子「會不會是最近使用公共廁所」，太太氣憤地回應「你以為我用陰部摩擦馬桶嗎」。他此時才坦白訴說，太太懷孕後經常不適及身體虛弱，外母警告他，指結婚了2年才懷孕，一定要好好小心，提醒房事方面要多忍耐，兩夫婦暫停性生活數個月，他期間有召妓解決性需要。

丈夫召妓解決性需要

32歲的丈夫血氣方剛，表示難以忍耐和自制，暗中解決性需要。鄭丞傑醫生轉述，該名丈夫聲稱每次召妓都有使用安全套，認為十分安全，沒想到有一次遇到一位可能來自偏鄉地區的女子，回去後發現自己陰毛痕癢，但一直未有就醫。

有一次，孕妻提出夫妻恩愛一下，結果老公就把「陰蝨」傳染給妻子。太太產檢的2、3天前，他才去醫院治療，想心存僥倖，不被妻子發現，及認為沒有那麼容易傳染予老婆。可是，終令孕妻染上性病「陰蝨」。

解說孕婦有性行為注意事

鄭丞傑醫生在節目上提及，醫學上只有認為懷孕早期有出血、有破水或者是有流產跡象、流產史的，醫生建議孕婦懷胎3個月或之前宜禁行房。若是以前曾早產、早期破水、產前出血的，更建議之後3個月也要忍耐。如果沒有以上情況，鄭醫生指出，只要「不要壓到肚子」、「不要太耍花招」，孕期是可以有性行為。

據本港衞生防護中心資料，陰蝨（俗稱三角蝨）是一種體外寄生蟲，陰蝨咬人，吸取血液，令陰部痕癢。陰蝨通常藏匿在陰毛中，並通過性交傳染，如與患者共用衣物或被褥等，亦可受到傳染。若病人搔抓，可能做成細菌感染，而胡亂用藥則可致皮膚敏感。如果任何人士懷疑自己患有陰蝨，應及早就診。

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責任編輯︰王明芳