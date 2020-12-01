【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮

早年有「肥谷」之稱的導演谷德昭，近年已消瘦不少變「瘦谷」，日前谷德昭現身ViuTV為《全民造星3》擔任評判，久未在電視亮相的「肥谷」，不少網民對其激瘦外表感到驚訝，更指谷德昭瘦到聲音都變了，故憂心他的健康。

谷德昭早前現身《全民造星III》，跟陳潔靈、梁釗峰等同任星級評判，久沒有電視現身的谷德昭，依然幽默生鬼，不過有網民形容他瘦了不少，兼兩鬢花白，甚至聲音都變了，直指不認得以往的「肥谷」。

▲ 谷德昭現身電視被指激瘦。（影片截圖）

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在今年9月谷德昭為商台《在晴朗的一天出發》任客席主持跟林海峰和盧覓雪一同開咪時，已被發現大為清減，看來比林海峰似更消瘦，連《晴朗》拍檔盧覓雪也稱谷德昭現在又瘦又白。

事實現年54歲的谷德昭，過去一直身形渾圓，但自5年前便開始積極減肥，當時他由高峰期200磅減至170磅，由此一度傳他患上甲狀腺病而激瘦，他澄清沒有患病，只是為健康而減肥。

▲ 今年9月在商台任主持，「瘦谷」跟主持人German合照。（取自facebook）

兩歷人生巨變

任編劇及導演入行的谷德昭，跟周星馳合作無間拍過不少喜劇，但其人生經歷過兩次巨變。

2006年，谷德昭78歲的媽媽在喇沙書院墮樓自殺身亡，有指谷母因厭病而輕生，而此事令孝順的谷德昭大受打擊。並曾於媽媽喪禮中的悼念冊寫上：「愛無形無質，但在您懷內，愛卻是那麼實在。」

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其後，谷德昭的20歲姪仔因患有思覺失調，再於相同地點墮樓自殺。這令谷德昭跟家人跌入人生低潮，親人谷祖琳更為此患上抑鬱症。

然而，這也令谷德昭明白思覺失調的嚴重性，終於走出陰霾，並與谷祖琳加入香港思覺失調學會，及成立思覺失調基金，到不同學校及團體分享經歷。

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▲ 跟女友林子萱共度風雨。（東星圖片）

女友林子萱患有怪病

谷德昭亦明白要治療心理問題，也要先處理生理，而做運動可產生快樂的荷爾蒙，因此開始就多做運動，如打羽毛球、網球或跑步。

另外，谷德昭亦對女友林子宣不離不棄，林子萱（Kiki）因患有頸部腫脹，以及受濕疹困擾，近年才勇敢公開講患病一事，更透露靠運動擊退濕疹，而跟Kiki拍拖16年的男友谷德昭一直陪伴她抗病。

▲ 林子萱靠運動抗怪病。

林子萱在減少開工的日子，積極養好身子，谷德昭亦常被拍到將工作暫時放下陪伴女友。認真有情有義。