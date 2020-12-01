【工展會】維園屬娛樂場所須關閉傳工展會取消　廠商會：正與政府商討合適安排

▲ 廠商會指，現正加緊跟有關政府部門商討工展會的合適安排。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港府進一步收緊防疫措施，其中要求所有公共娛樂場所，包括維園明天（2日）起關閉14日， 有傳一年一度的工展會會取消。香港中華廠商聯合會（廠商會）今日（1日）表示，原訂於12月12日開幕的「第55屆工展會」將受影響，現正跟有關政府部門商討安排，有消息會盡快公布。

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廠商會解釋，本港新冠肺炎第四波疫情持續嚴峻，基於公共健康風險，特區政府日前公布，所有公共娛樂場所將由本周三（2日）起，須按照最新的第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》關閉14天，由於銅鑼灣維多利亞公園屬於條例表列場所之一，故原訂於12月12日開幕的「第55屆工展會」也將受影響。

廠商會說，明白業界現正處於十分艱難的時刻，工展會舉辦與否關乎數百展商及近萬名工作人員的生計，但防控疫情亦是關乎整個社會的福祉，會方現正加緊跟有關政府部門商討合適的安排，一有消息，將盡快公布。

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記者：陳曉瑩