【保暖大法】寒流來襲暖包貼邊度有學問　實測7款暖貼12小時熱力持久度

▲ 實測7款暖貼12小時熱力持久度

本周天氣明顯轉涼，天文台表示，受一股東北季候風補充影響，接近周末氣溫下降，預料本周五（4日）及周六（5日），氣溫會進一步下降，氣溫介乎15至21度，部份地區清晨時份或下降至僅11度。

天氣轉涼，又是暖包出動的時候。但究竟暖包貼哪個位置最保暖？而市面上形形式式的暖貼，又有哪款熱力最持久？TOPick整合專家和中醫意見，讓大家能度過一個暖笠笠的冬天。

TOPick曾在市面搜羅7款暖貼，並在香港大學理學院講師麥嘉慧的指導下，進行12小時測試，將暖貼放進可隔熱的發泡膠容器，再用棉花封頂，模擬暖貼貼在厚衣物內，以溫度計量度溫度變化。並假設一開始所有溫度計顯示為零度*，再測試各款暖貼的上升溫度。

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麥嘉慧表示，暖貼原理很簡單，基本材料包括鐵粉、鹽、水和石。鐵氧化過程會放熱，鹽和水作為催化劑可加速鐵粉發熱，石就可吸熱，再慢慢將熱力釋放出來。

她提醒，使用暖貼時要小心，因長時間接觸可能造成慢性燒傷，應避免暖貼直接接觸皮膚，不要在睡覺時使用。皮膚科醫生陳厚毅亦指，即使暖貼處於低溫，仍有機會因長時間接觸而燒傷。

*實測於室內（約24℃）進行，但各溫度計所顯示原來溫度稍有出入，因此一律以零度作起初溫度，撇除環境因素，只量度12小時內的溫度升幅。

暖包貼臍周八穴最保暖

暖包貼哪個位置，原來都大有學問。康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸曾受訪稱，大椎穴、臍周八穴、腎俞穴、腰陽關穴位及足三都是可以保暖的穴位。特別是臍周八穴，最為有保暖功效：

穴位 作用 大椎穴(第7頸椎與第1胸椎棘突之間凹陷處) 陽氣盛故可生暖 周八穴(近肚臍；主穴，分別為滑肉門、天樞、外陵、水分、陰交) 減肥、改善消化問題、強腰保腎、強筋骨 腰陽關穴(背後第4道腰椎棘突下凹陷中) ​腎俞穴(第二腰椎棘突下、位於腰後，左右各一個) 壯陽、改善性冷感 足三里(足外膝眼下3寸) 保健、消酸軟、調理脾胃

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責任編輯：羅嘉欣