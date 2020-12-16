【戰勝濕疹】與兒子走過11年患上濕疹路 媽媽分享日常對抗濕疹實戰心得

為人父母不容易，若要照顧濕疹小朋友，更是難上加難。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請媽媽Jojo，從過來人的身份分享照顧濕疹的兒子的心路歷程。

Jojo的長子Casey今年11歲，自幼受濕疹困擾，更同時患哮喘和食物敏感。Jojo憶述，Casey出生1個月，臉頰開始出現紅點，向皮膚科醫生求診得悉是濕疹問題，並獲處方類固醇，雖然塗完會消退，但停用濕疹再次爆發，令她意識到類固醇治標不治本，不能長期使用。

見到Casey備受濕疹困擾，她試過中西醫，用過很多聲稱有效治療濕疹的潤膚露和藥膏，甚至連坊間秘方、例如金銀花水、芫荽煲水等都試勻，可惜都無改善。

食物戒口盡量新鮮

直至用上自然療法，她決心從日常生活中做起，從根本上紓緩兒子的濕疹問題。她帶兒子去做血液測試，發現兒子對海鮮、雞蛋、奶類製品、牛肉等過敏，這些食物通通戒口。購買包裝食物時，她會細心留意食物標籤成分，

如果寫住有E621就一定不買，是味精，阿仔對味精會過敏。

食物盡量食新鮮食物，家中的清潔用品，包括沐浴露、洗頭水及Lotion都轉用全天然，

我揀這些要很小心，盡量選擇不含香精成分，如果阿仔用過是好，就會繼續用下去。

慎選清潔消毒產品

除了日用品，Jojo也發現阿仔對消毒產品有敏感，例如學校會用高濃度漂白水清潔，令到皮膚受到刺激，她在家則盡量避免用漂白水消毒。今年年初爆發疫情以來，含有酒精成分的搓手液會刺激皮膚，她都要極度小心選擇，「我唔俾阿仔用外面的消毒搓手液同洗手液的」。

她指，復課初期，兒子上學兩日又出現濕疹復發的跡象，她留意到可能是學校不停用高濃度消毒液，最後她自製了天然的消毒劑給兒子帶去學校，噴上桌椅上再坐，減低直接接觸的機會。

日常三步曲

經過11年的努力，Jojo指兒子的濕疹問題已經解決得七七八八，只是偶然才會復發。她指，要減低濕疹復發機會，日常生活中都建立好習慣，首要是保證睡眠質量，中醫講求「疏肝」，她自小已訓練兒子在10點前睡覺，確保睡眠時間足夠，從而增強抵抗力。

水是生命之源，她讓兒子習慣每天早上要空腹飲水，「我會要求他連續飲幾杯的」。最後，她很注重兒子的排便問題，每天都要排便次數及留意形狀是否呈硬塊，透過排便清走腸內毒素。她留意到，如果兒子飲水量不足，排便次數減少，夜晚便會出現痕癢，甚至濕疹好發的位置或隨之就發紅、輕微突起。

記者：鄺嫻