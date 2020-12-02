【幼兒保暖】天文台預告氣溫急降至11°C　兒科醫生陪月教6招BB保暖法

▲ 天氣轉冷，兒科醫生和陪月教6招BB保暖法。

受一股東北季候風補充影響，天文台預料本周五（4日）及周六（5日），氣溫進一步下降到15至21度，部分地區清晨時份或下降至僅11度。天氣轉冷，爸媽要為嬰幼兒做足保暖準備，TOPick曾訪問兒科醫生馮宜亮及PN Centre資深陪月員Meble Leung，綜合以下6招嬰兒保暖大法供爸媽參考。

1. 衣服「兩薄勝一厚」

Meble認為，嬰兒穿兩件薄衣，比穿一件厚衣服更好，因為在室內氣溫較高的地方能方便脫衣，出外較冷的時候又能添衣，家長能因應溫度的變化為孩子改變穿衣數量。

如只穿一件厚衣的話，嬰兒在室內可能會出汗，一出戶外感受低溫時便較易「攝親」，身體調節體溫系統亦易出問題。如家長擔心嬰兒穿兩件薄衣不夠保暖，可多帶一件外套隨時添衣。

馮醫生亦認為，嬰兒新陳代謝率高，不用穿過多衣物，因他們多「郁手郁腳」，焗促衣物反而令他們活動不便，只要衣物合身便能大大提升保暖作用。

2. 沖涼水不超過38度

父母替嬰兒洗澡時水溫應介乎37至38度，水溫太高容易令皮膚流失水份。另外，沖涼時應開暖風機，令室內氣溫提升，嬰兒上水後便不會因溫差太大而生病。

Meble更提醒，若家長開了一盆沖涼水後，不是立刻替嬰兒洗澡，下水前便應再次探測水溫是否下降。

馮醫生提醒，家長替嬰兒洗澡時，如使用煤氣熱水爐便應保持空氣流通，以免一氧化碳中毒。

3. 摸頸探測體溫

嬰兒的手腳時常曝露於空氣中，很多家長觸摸子女手腳冰凍，便以為保暖衣物不足，最後愈穿愈多。如果要探測嬰兒是否過冷或過熱，Meble建議，爸媽們可伸手摸嬰兒頸背，如果夠暖的話便不用再添衣。馮醫生亦建議，家長可替孩子戴手套和穿襪子保暖。

4. 頭部加緊保暖

嬰兒頭髮通常較稀疏，因此極易流失熱量，故此可替小朋友戴冷帽保暖。然而，選購帽子的時候請小心，帽子太大的話會阻礙嬰兒視線，太小的話則會「箍住」他們的頭骨，令他們感到不適。

5. 用羽絨被取代棉胎

馮醫生建議，家長為嬰兒添置羽絨被，因質料輕巧且保暖。衛生署亦提醒家長應注意嬰兒就寢時，睡姿宜仰睡，毋須使用枕頭。另外，腳部貼近床尾，手部宜放輕柔的棉被外， 而被邊應藏入床褥下，以防嬰兒把棉被拉高蒙頭 。

6. 衣服物料應以棉質為主

爸媽們多為小朋友在冬天添購羊毛底衫作保暖之用，然而羊毛衫質地「拮肉」，容易令皮膚感到痕癢。Meble建議嬰兒在穿著羊毛衫前可多穿一件棉質或人工纖維底衫打底。

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責任編輯︰王明芳