【我要做Model】3歲童衣櫃放滿名牌衫總值10萬　媽媽教做KOL影相chok樣︰囝囝好時尚

▲ 英國一名3歲男童喜歡穿不同的名牌衫打卡。

讓孩子穿名牌是為孩子好，還是滿足大人的虛榮心？英國一名媽媽自兒子出生便開設IG帳戶，其後不斷買名牌童裝如Gucci、Burberry、Versace給兒子穿著，並教他chok樣影時裝照，吸引大批粉絲追隨。媽媽近日透露，現年3歲兒子的衣櫃放滿名牌衫總值10萬元，又稱自己非當兒子搖錢樹。

據英國《每日郵報》報道，來自英格蘭Waltham Cross的25歲媽媽Enkeleda表示，自己一直喜歡為兒子Elensio打扮，而兒子亦愛上了拍照，會為自己挑選名牌戰衣上身，就像小model般chok樣影相駕輕就熟。

▲ 爸爸和媽媽全力支持兒子向時尚界發展。（Elensio's IG圖片）

現年3歲的Elensio在IG擁有2.6萬名粉絲，不少粉絲在他的型格相片下面留言︰「So handsome（很帥）！」連媽媽對相片也大感滿意，讚揚兒子好時尚。

他熱愛時裝，他的衣櫃有太多衣服。

▲ 兒子衣帽間的一小角。（Elensio's IG圖片）

H&M及Zara多設計師廉價貨

媽媽指出，兒子的衣櫃有大量名牌童裝如Gucci、Burberry、Versace、Givenchy、Moschino、Ralph Lauren和Dolce & Gabbana等，總值約10萬元。不過，媽媽說不會讓兒子豪裝外出，會從H&M、Zara選購日常服飾，「那裡可找到很多設計師的廉價貨，我不會在Primark（大型百貨）置裝。」

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媽媽︰喜歡兒子看來成熟點

面對有網民批評，媽媽花大量金錢為孩子買名牌是很愚蠢，畢竟「孩子長得太快」，但媽媽懶理負評，認為這是個人選擇。

我喜歡讓兒子看起來比實際年齡大一點，只要他高興，別人要怎麼想都不重要。

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媽媽認為，兒子將來有潛質從事拍照相關事業，並已收到不少名牌商家洽談合作事宜，連32歲企業家爸爸Dreon也表明全力支持兒子發展。目前父母正朝著這個方向教仔，但強調兒子長大後仍可做他想做的事，無論如何都會支持他。

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責任編輯︰林綺玲