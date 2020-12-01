【DR誤殺案】茶餐廳女東主療程後死亡　註冊女醫生誤殺罪成還押候判

▲ 註冊女醫生麥允齡被裁定誤殺罪名成立，還押候判。(經濟日報資料圖片)

DR醫學美容集團女顧客疑接受CIK療程後死亡，註冊女醫生麥允齡否認誤殺罪，案件早前於高等法院開審，4男5女陪審團今(1日)退庭商議6小時後，一致裁定誤殺罪名成立，押後至明(2日)午進行求情。被告聞判後一度落淚，回望坐在公眾席上親友，徐徐步入囚室。

被告麥允齡（39歲），被控1項誤殺罪。控罪指她於2012年10月10日，在香港連同周向榮及陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳名陳愛蓮，即被告身為正式註冊醫生，代表銅鑼灣醫學光學美容有限公司及香港美塑醫務中心有限公司(兩公司同為DR集團一部分)，負責向死者施用CIK療程(細胞因子誘導殺手細胞/應用免疫治療)的產品，對死者負有謹慎責任。

控罪指被告違反有關責任構成其嚴重疏忽，其疏忽是死者死亡主因。

本案首次於2017年開審，陪審團於同年12月中裁定DR醫學集團創辦人周向榮（65歲）及亞太幹細胞科研中心（APSC）技術員陳冠忠（34歲）罪成，惟就麥則未能達成有效裁決，控方申請重審獲批。周及陳其後分別被判監12及10年，兩人早前已就定罪及刑期提出上訴，上訴庭押後判決。

本案開審前，麥就構成嚴重疏忽誤殺罪的元素上訴至終審法院，爭拗涉及嚴重疏忽誤殺罪舉證方法，終院最終駁回上訴，本案才排期開審。

▲ 被告麥允齡被裁定誤殺罪成，昨乘囚車離開高等法院。(林宇翔攝)

控方於開案詞指，肇事3名女顧客包括茶餐廳女東主、即死者陳宛琳(46歲)、學校清潔工黃鳳群(64歲)及教師王靜波(68歲)，分別於2012年9月接受CIK療程。3人被抽取血液培養後，再注射回輸身體。

控方指3人疑遭注射受污染血液，先後出現不適。死者事後因敗血症休克致多項器官衰竭而死。王被診斷患敗血症，最終雙腿及右手4隻手指須截肢，現已裝上義肢，須以輪椅代步。

控方指健康人士毋須接受CIK療程，被告沒有向死者提及療程感染風險，以及作為癌症療法仍屬臨床試驗等，因其違反謹慎責任而構成嚴重疏忽，才導致死者死亡。

港大微生物學系講座教授袁國勇以專家證人身分作供，袁指事發後從死者血液樣本中，發現每毫升血液含菌量達10萬。袁指未經培植已可從顯微鏡看到大量膿腫分枝桿菌，情況是不尋常及罕見，他認為污染最大可能來自APSC。

被告自辯時稱，2006年於中大內外全科醫學士畢業，2009年9月加入DR醫學美容集團，加入前正修讀實用皮膚學文憑課程，於工作期間完成，被告指從沒有接觸血液科及腫瘤科。

被告指於2011年出席由集團老闆周向榮主持的晚宴，當時日本小田教授主要講解NK（自然殺手細胞）細胞療法對癌症及非癌症人士副作用少，其成效及安全性。

至2012年2月7日，被告指隨周向榮及陳冠忠等到廣州軍區總醫院學習CIK療程。被告指閱讀有關CIK療法小冊子後，考慮到應用於健康人士亦好，療法對癌症病人安全，對健康人士更安全。

被告指從廣州返港後返回DR集團上班，不久便開始替客人進行CIK療程。被告承認從沒告訴客人療效未經科學實證，亦沒告訴客人製品可能有受細菌感染或污染的風險，被告指當時沒理由懷疑實驗室所製的血製品不符質量。

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記者：林育慧、楊詠渝