【商場優惠】海港城聖誕新年消費獎賞加碼 顧客賺取總值高達HK$20,750優惠券

▲ 海港城聖誕新年消費獎賞加碼，顧客賺取總值高達HK$20,750優惠券。

於聖誕新年期間，海港城及時代廣場推出新一輪優惠推廣計劃，更首度與多間商戶及本港首間虛擬銀行ZA Bank 合作推出全新電子優惠券，顧客於海港城及時代廣場每次消費可賺取合共高達HK$64,900優惠券。



即日起至 2021 年 1 月 10 日，海港城及時代廣場分別推出「Rewarding Every Day」及「Happy Rewards」優惠券換領活動，推廣活動覆蓋兩大商場逾480家商戶及餐廳，包括多個美容及個人護理、時尚服飾及鞋履、兒童服飾、手錶及珠寶首飾、電子產品等知名品牌和特色食肆。

活動期間顧客於海港城及時代廣場每次消費，可分別賺取總值高達HK$20,750優惠券及HK$44,150優惠券，當中包括全新推出之指定品牌及ZA Bank 電子優惠券。



海港城 Rewarding Every Day三重優惠券獎賞 - 賺取總值高達HK$20,750優惠券

海港城Rewarding Every Day實體優惠券適用於逾350家商戶，參與商戶種類多元化，從國際著名時裝、潮流服飾、皇牌化妝護膚品、高級珠寶首飾、人氣兒童服飾、品味生活及時尚運動用品到知名食府等，應有盡有。

1. 購物及美食優惠券 逢周日雙倍及平日晚上6時後3倍獎賞



顧客同日消費每HK$2,000即可換領HK$150指定購物及美食優惠券，消費每HK$5,000 更可額外換領HK$500購物優惠券！逢周日獲雙倍獎賞，星期一至五(公眾假期外) 晚上6時後更可獲三倍獎賞。

2. 指定品牌電子優惠券



海港城與超過40個品牌推出全新電子優惠券，參與品牌包括英國星級鞋履品牌Jimmy Choo 、英倫時裝品牌Vivienne Westwood、 法國奢侈皮具品牌Longchamp 、韓國草本護膚品牌Sulwhasoo、 美國時尚美髮品牌amika及人氣波鞋品牌Skechers等。



同日消費滿HK$2,000即可自選指定品牌之HK$100電子優惠券；同日消費滿HK$10,000，即可自選指定品牌之HK$500電子優惠券。電子優惠券可與海港城 Rewarding Every Day 實體優惠券同時使用，盡享折上折獎賞！

消費金額 獎賞 消費滿HK$2,000 HK$100指定品牌電子優惠券 消費滿HK$10,000 HK$500指定品牌電子優惠券



3. ZA Bank電子優惠券

憑 ZA Card 於海港城同日消費滿HK$2,000可專享「HK$150 ZA Bank 電子優惠券」；消費滿HK$5,000可額外專享「HK$500 ZA Bank 電子優惠券」，於70家精選商戶與Rewarding Every Day 實體優惠券同時使用。



最高獎賞：

商場 消費金額 基本獎賞 額外獎賞 海港城 消費HK$50,000或以上 HK$13,600優惠券(包括Rewarding Every Day購物及美食優惠券及指定品牌電子優惠券) HK$650

ZA Bank電子優惠券



海港城 Delicious Rewarding餐飲消費獎賞：堂食及外賣滿HK$500即享高達15%回贈

海港城同時推出堂食及外賣消費獎賞。即日起至2021年1月10日期間，逢星期一至五(公眾假期除外)，於同日單一消費滿HK$500可獲HK$50指定美食優惠券乙張； 消費滿HK$1,000更可獲HK$100指定購物優惠券乙張及HK$50指定美食優惠券乙張，專享15% 回贈。

【商場優惠】時代廣場 Happy Rewards 優惠券獎賞 賺取高達HK$44,150優惠券

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責任編輯：陳韻文