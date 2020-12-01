【商場優惠】時代廣場 Happy  Rewards 優惠券獎賞 賺取高達HK$44,150優惠券

▲ 時代廣場 Happy Rewards 優惠券獎賞，賺取高達HK$44,150優惠券。

於聖誕新年期間，海港城及時代廣場推出新一輪優惠推廣計劃，更首度與多間商戶及本港首間虛擬銀行ZA Bank 合作推出全新電子優惠券，顧客於海港城及時代廣場每次消費可賺取合共高達HK$64,900優惠券。



即日起至 2021 年 1 月 10 日，海港城及時代廣場分別推出「Rewarding Every Day」及「Happy Rewards」優惠券換領活動，推廣活動覆蓋兩大商場逾480家商戶及餐廳，包括多個美容及個人護理、時尚服飾及鞋履、兒童服飾、手錶及珠寶首飾、電子產品等知名品牌和特色食肆。

活動期間顧客於海港城及時代廣場每次消費，可分別賺取總值高達HK$20,750優惠券及HK$44,150優惠券，當中包括全新推出之指定品牌及ZA Bank 電子優惠券。

時代廣場 Happy Rewards 優惠券獎賞



1. 購物及美食優惠券 逢周二、周日及晚上6時後雙倍獎賞



時代廣場Happy Rewards的優惠券適用於130家商戶，即日起至2021年1月10日，在時代廣場商戶消費每滿HK$800，即可獲HK$50指定購物優惠券兩張及HK$50指定美食優惠券乙張；消費滿HK$5,000可同時額外換領HK$500購物優惠券兩張；逢星期二及日晚上6時後、逢星期四及12月25至27日及31日全日之消費更可享雙倍優惠券獎賞！此外，即日消費滿HK$30,000更可獲HK$1,000購物優惠券乙張。

2. ZA Bank電子優惠券

另外，憑 ZA Card 於時代廣場即日消費滿HK$800可額外專享HK$150 ZA Bank電子優惠券，

可於50家精選商戶與Happy Rewards實體優惠券同時使用。



最高獎賞：

商場 消費金額 基本獎賞 額外獎賞 時代廣場 消費滿HK$100,000 HK$ 44,000優惠券

(包括HK$ 500指定購物及美食優惠券 、HK$ 500 優惠券及 HK$ 1,000 優惠券) HK$150

ZA電子優惠券

【商場優惠】海港城聖誕新年消費獎賞加碼 顧客賺取總值高達HK$20,750優惠券

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責任編輯：陳韻文