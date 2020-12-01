【有線裁員】有線新聞部中國組及港聞組6名採訪主任及11名記者請辭　

▲ （曾秋文攝）

有線寬頻今日（1日）公布，就部門架構及人力資源作全面檢視及調整，約100名員工受影響約，包括職務調動及離職。據悉有線新聞部裁減約40人，包括負責調查報道的《新聞刺針》編採人員等。有關裁員情況，詳情請看：【下一頁】

有線中國組總採訪主任司徒元下午在有線大樓前被追問新聞部情況，他表示本人已經請辭，但現時仍然是有線的員工，又說感到不開心。被裁的中國組助理採訪主任黃麗萍證實中國組全體編採人員已請辭，指司徒元早前已與組員商量，若有任何一人被裁他都會辭職，而組員亦有同樣共識。她說，中國組人手不足，如果再裁員運作上會有困難，批評公司高層在決定裁員的過程中，無與主管商量，裁員原因也僅稱無錢，同事感到失望和憤怒，所以有辭職決定。

另外，有線新聞港聞組6名採訪主任及11名記者在傍晚發聲明，表示對於公司的決定極度遺憾，決定即時辭職。

TOPick就港聞組有關決定向有線寬頻查詢，未有回應。

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記者：伍瑋瑋