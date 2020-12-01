  • 21°C
香港時間 : 20201201日 (二) 19:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有線裁員】有線新聞部中國組及港聞組6名採訪主任及11名記者請辭　

社會 19:21 2020/12/01

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

（曾秋文攝）

有線寬頻今日（1日）公布，就部門架構及人力資源作全面檢視及調整，約100名員工受影響約，包括職務調動及離職。據悉有線新聞部裁減約40人，包括負責調查報道的《新聞刺針》編採人員等。有關裁員情況，詳情請看：【下一頁】

有線中國組總採訪主任司徒元下午在有線大樓前被追問新聞部情況，他表示本人已經請辭，但現時仍然是有線的員工，又說感到不開心。被裁的中國組助理採訪主任黃麗萍證實中國組全體編採人員已請辭，指司徒元早前已與組員商量，若有任何一人被裁他都會辭職，而組員亦有同樣共識。她說，中國組人手不足，如果再裁員運作上會有困難，批評公司高層在決定裁員的過程中，無與主管商量，裁員原因也僅稱無錢，同事感到失望和憤怒，所以有辭職決定。

另外，有線新聞港聞組6名採訪主任及11名記者在傍晚發聲明，表示對於公司的決定極度遺憾，決定即時辭職。

TOPick就港聞組有關決定向有線寬頻查詢，未有回應。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋

相關文章

【新冠肺炎】今日新增82宗確診　72宗本地感染23宗屬源頭不明
今日 16:32
【新冠肺炎】今日新增82宗確診　72宗本地感染23宗屬源頭不明
【旅遊氣泡】香港與新加坡旅遊氣泡航班　港府宣布今年不啟航
今日 15:16
【旅遊氣泡】香港與新加坡旅遊氣泡航班　港府宣布今年不啟航
【工展會】維園屬娛樂場所須關閉傳工展會取消　廠商會：正與政府商討合適安排
今日 18:00
【工展會】維園屬娛樂場所須關閉傳工展會取消　廠商會：正與政府商討合適安排
有線電視 裁員 記者

最高瀏覽

【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　
18:41 2020/11/29
【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　
【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神
18:34 2020/11/29
【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神
WhatsApp瘋傳毒link　扮adidas送5000對鞋
12:13 2018/01/29
WhatsApp瘋傳毒link　扮adidas送5000對鞋