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龍鼓灘/沙洲捉雞泡魚煮食疑中毒　七旬翁需入仁濟醫院ICU治療

社會 18:59 2020/12/01

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

衞生防護中心發言人稱，進食河豚是河豚毒素引致食物中毒的主要原因。（經濟日報資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（12月1日）公布，正調查一宗懷疑與進食河豚有關的中毒個案，涉及一名72歲男子，昨日（11月30日）在家中進食在龍鼓灘/沙洲一帶捕獲並經烹煮的河豚，約5小時後出現手部麻痺、四肢無力和暈眩。

他今日往荃灣港安醫院急症室求醫，其後入住仁濟醫院深切治療部接受進一步治療，現時情況穏定，衞生防護中心仍在調查。
　　 
衞生防護中心發言人解釋，進食河豚是河豚毒素引致食物中毒的主要原因。河豚毒素是一種毒性強烈的水溶性神經毒素，可影響中樞神經系統。
　　 
發言人補充，河豚毒素主要集中於河豚的肝臟、生殖腺及皮膚等器官。河豚毒素是一種耐熱毒素，不會在烹煮、風乾或冷藏過程中被分解。河豚毒素中毒可影響呼吸及血液循環系統，嚴重可能會致命。

現時並沒有已知的解毒劑或抗毒素可分解河豚毒素。衞生防護中心建議市民應避免購買及自行宰洗河豚或不知名魚類作膳食用途，以預防河豚毒素引致的食物中毒。

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責任編輯：吳卓峰

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治療 衞生防護中心 仁濟醫院 龍鼓灘

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