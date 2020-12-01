【政府部門】 公務員實施在家工作　一文看清政府部門公布服務調整

▲ (程志遠攝)。

疫情急速反彈，政府宣布收緊多項防疫措施，公務員實施在家工作安排，多個政府部門陸續公布服務調整內容。

運輸署：金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處將會暫停即時申請的櫃位服務，但會繼續處理已在網上登記預約的櫃位服務，及經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請。所有原定安排在12月2日至12月15日的駕駛考試服務（包括路試、駕駛筆試（甲部試）及的士筆試）將會暫停，直至另行公告。

海事處：油麻地、屯門、西貢、大埔、香港仔、長洲及筲箕灣海事分處的牌照及關務服務，船員考試發證、商船船員管理服務、本地船隻驗船及諮詢服務，將由2日起暫停至15日；已預約的服務及考試安排將會另行通知。而中區海事分處的服務，以及海事處的其他服務不受影響。

機電署：九龍灣總部的註冊及許可證辦事處2日起暫停服務，直至另行通告。其間市民可把有關申請表格連同繳款支票於辦公時間（星期一至五上午9時至下午5時15分）投入設於九龍灣啟成街3號總部地下大堂的投遞箱，或盡量以郵寄方式連同繳款支票遞交，該署會以電話或郵遞通知申請人有關申請結果。



物流署：北角政府合署10樓政府物流服務署的收款處，12月2日起，只會於星期一及星期二提供收取憲報刊登所需費用服務，時間為上午8時30分至下午1時，直至另行通知。



政府新聞處：北角政府合署的刊物銷售小組和圖片資料室12月2日起暫停櫃枱銷售服務，直至另行通告。



社會福利署：綜援申請等急切服務盡量維持



香港郵政：全線郵政局於星期一至五將會維持正常開門時間，但會提早於下午4時關閉；星期六營業時間如常（郵政總局及尖沙咀郵政局會提早於下午四時關閉）。流動郵政局服務暫停。



土木工程拓展署：（一）土木工程圖書館的辦公時間為星期一、三及五上午10時至下午4時；

（二）辦理《傾卸泥土執照》及《搬運沙粒許可證》申請的時間為星期一至五下午2時至5時；及

（三）礦務部牌照及許可證辦事處的辦公時間為星期一至六上午9時至中午12時。



選舉事務處：下列查詢櫃位／資訊中心將由明日（2日）起暫停提供服務，直至另行通知：



選舉事務處查詢櫃位（位於灣仔港灣道二十五號海港中心十樓）；

選舉事務處查詢櫃位（位於九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心十三樓）；

選舉事務處查詢櫃位（位於觀塘觀塘道三百九十二號創紀之城六期二十三樓）；

選舉資訊中心（位於九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心十三樓）



漁農自然護理署：長沙灣政府合署的牌照服務櫃位，以及荃灣青山公路388號中染大廈的海岸公園辦事處，將由明日（2日）起改在星期二及四上午9時30分至中午12時，以及下午2時至5時為市民提供牌照服務，有關安排暫定實行2星期至12月15日。



動物管理中心（除新界南動物管理中心已改為另一個與2019冠狀病毒病個案有關的動物檢疫設施外）提供的狗隻接種狂犬病疫苗及申領狗隻牌照服務將改於星期二及四上午9時30分至中午12時，以及下午2時至4時30分提供，而所有其他狂犬病防疫注射及發牌站將停止服務，有關安排暫定實行2星期至12月15日。



香港濕地公園、八間郊野公園遊客／教育中心、七間香港地質公園遊客中心及瀕危物種資源中心，明起暫停開放至12月15日。



差餉物業估價署：明日(2日)至15日詢問處的開放時間將調整:星期一至五(上午8時30分至下午3時正)



屋宇署：明日（2日）起至15日會繼續為市民提供緊急和必須的公共服務。有關服務主要處理公眾就樓宇安全及正在建造的僭建物的舉報、新發展項目的關鍵法定申請、建築專業人士和承建商的註冊事宜、為發牌機構提供諮詢服務、推行樓宇更新大行動2.0的相關工作，以及就高樓齡住用或商住樓宇消防安全的特別巡查行動。



路政署：路政署表示，在實施特別上班安排期間，會繼續提供公共道路的必要及緊急維修服務，包括快速道路的日常路面巡查及緊急路面維修，並會安排承辦商繼續加強清潔轄下的行人天橋、隧道及扶手電梯的扶手，以及升降機的按鍵。有關安排將實施至另行通知為止。路政署的報告中心會維持運作，處理道路維修事故。



1823服務：效率促進辦公室宣布，1823由明日（2日）起集中處理與疫情及環境衞生相關的來電，並只能就其他來電提供有限度服務，巿民來電輪候的時間可能會延長。此外，1823會暫停處理經電郵、手機應用程式、電子表格及短訊等途徑提交的查詢及投訴，直至另行通告為止。



民航處：航空人員執照事務組由明日（2日）起暫停無需預約的櫃台服務，只提供已預約的櫃台服務，直至另行通告。



渠務署：明日（2日）起只維持緊急及必須的公共服務，包括24小時渠務熱線（2300 1110）、查閱渠務紀錄圖則和處理排污費／工商業污水附加費事宜等，直至另行通告。一般查詢電話及接待處服務將暫停運作。



金融管理局：收銀車服務由明日（2日）起暫停直至另行通知，以減低社交接觸和病毒在社區傳播的風險。



消防處：消防處總部大廈五樓的牌照及審批總區總部繳費處會維持有限度服務，公眾如欲親身提交文件或繳交牌照費用，請於辦公時間致電熱線電話2733 1595預約。



稅務局：明日(2日)起只提供以下必須的公共服務：中央詢問處（只限有關離港人士清繳稅項的查詢）、商業登記署、印花稅署，辦公時間：星期一至五上午9時至中午12時；下午1時30分至4時



中央電話查詢處，辦公時間：星期一至五上午9時至中午12時；下午1時30分至4時



破產管理署：各辦事處的服務時間將維持不變（即星期一至五上午8時30分至下午12時30分及下午2時至下午5時45分），但位於香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座10樓的公共服務櫃位數目將會減少。



公司註冊處：每個工作日提供有限度櫃台服務，接收以印本形式交付的文件，以及讓客戶領取成立公司的註冊證明書。公眾查冊中心則於星期一、三及五開放。

金鐘道政府合署14樓公眾服務大堂及九龍灣「一號九龍」12樓(辦公時間：星期一至五上午9時30分至下午4時)

金鐘道政府合署13樓公眾查冊中心(辦公時間：星期一、三及五上午9時30分至下午4時)



入境事務處：明日起至15日只提供以下緊急和必須的公共服務，旅遊證件只提供緊急申請及領取香港旅行證件服務，而身份證亦只提供補領，以及年滿11歲及18歲申請領取換換領身份證服務，亦須先行預約。簽證及延期逗留申請，只接受以投遞方式遞交的緊急延期申請（包括已預約的申請人），申請人須提供本港聯絡電話號碼並建議為流動電話，入境處之後會聯絡申請人跟進。婚姻登記只提供處理遞交擬結婚通知書及在婚姻登記處舉行婚禮的服務，而出生登記、死亡登記服務會繼續。



法律援助署：星期一至五（公眾假期除外）上午9時30分至下午1時及下午2時至4時30分，提供緊急和必須的公共服務：

諮詢及申請組（位於金鐘道政府合署25樓）

諮詢及申請組（位於旺角政府合署地下）

刑事組（位於金鐘道政府合署25樓）

民事訴訟組 1（位於金鐘道政府合署26樓）

民事訴訟組 2（位於灣仔稅務大樓30樓）

訟費核算小組和執行小組（兩小組均位於金鐘道政府合署27樓）

繳款處（位於金鐘道政府合署27樓）



在職家庭及學生資助事務處：位於長沙灣政府合署及工業貿易大樓的服務櫃檯將維持於星期一至五上午8時45分至下午1時及下午2時至下午5時45分開放，但只會接受已透過學資處網上預約櫃檯服務的學生遞交貸款申請。獲學資處通知的成功貸款申請人，亦可於上述開放時間在長沙灣政府合署的服務櫃檯收取貸款支票。



在職家庭津貼辦事處位於觀塘海濱道的服務櫃檯會繼續在星期一至五上午9時至下午6時開放。



水務署：灣仔客戶服務中心繼續開放，中心開放時間為星期一至五早上10時至下午4時。大角咀、沙田、大埔及屯門的客戶服務中心則暫停服務；

位於灣仔入境事務大樓43樓的文件管理中心繼續接收提交的文件，包括供水申請、水喉工程建議等文件，水務署會按文件類別、緩急等訂出處理文件的次序；文件管理中心開放時間為星期一至五早上10時至下午4時；

24小時客戶服務熱線2824 5000照常提供各項緊急及一般查詢服務。

「水知園」（水資源教育中心）暫停開放；

「滴滴遊蹤深導行」的個人和團體參觀活動繼續取消

抄讀水錶暫停



地政總署及轄下所有辦事處：明日(2日)至15日期間將維持有限度的基本服務，只在該段期間的星期一至五下午1時至5時提供櫃台交收文件、領取已經預約的收地補償及電話查詢服務。

政府檔案處：歷史檔案館閱覽室只在星期五上午9時至下午5時45分開放，供已透過線上目錄預約借閱館藏的人士使用。每個開放日的預約名額為7名使用者，名額將以先到先得的形式分配。提供的服務只限：（一）已預約館藏的借閱服務；以及（二）自助複印服務。香港歷史檔案大樓展覽廳將暫停開放，訪客及公眾教育活動亦會繼續暫停至另行通知。

廉政公署：除提供必須和緊急公共服務的廉署人員外，其他廉署人員由明日起至15日將會留在家中工作。廉署各分區辦事處期間將暫停服務。

勞工處：勞資關係科轄下各分區辦事處及職業介紹所事務科會於星期一、三及五提供有限度櫃位服務，勞工處的其他櫃位服務則會暫停。基於公共衞生考慮，進入勞工處辦事處的市民均須接受現場安排的體溫檢測，並須一直佩戴口罩。該處亦會實施人流控制安排。兩所職業健康診所及職業醫學組會停止開放，已預約服務的人士，將獲通知預約安排。

​環保署：環保署一般顧客服務熱線（2838 3111）的即時接聽服務維持有限度運作，時間為星期一至五上午８時30分至下午6時30分。環保署各分區辦事處的櫃位及接收牌照申請服務暫停。市民可於辦公時間（星期一至五上午九時至下午五時），把申請所需文件放入設置在各辦事處的投遞箱內，亦可經網上或郵寄提交牌照申請。該署職員會繼續如常處理所有牌照申請。

由明日起暫停開放的環保署設施包括：

環保園訪客中心、T•PARK［源．區］訪客中心及T•SPA［源．泉］、WEEE•PARK訪客中心、龍虎山環境教育中心和流動環境資源中心明日起暫停開放

規劃署：位於北角政府合署17樓的規劃資料查詢處將繼續提供根據《城市規劃條例》展示的文件供公眾查閱，其他櫃台服務則會暫停，而位於沙田政府合署十四樓的規劃資料查詢處會暫時關閉，不提供公共服務。位於北角政府合署十八樓的收發處，亦會於辦公時間（星期一至五，上午九時至下午五時）內提供基本服務。至於展城館將暫時關閉，直至另行通告。設施關閉期間，所有教育活動及公眾導賞服務暫停。

香港房屋委員會：所有公共屋邨管理處將於星期一、三及五上午10時至下午4時開放，提供有限度的屋邨管理服務，以及處理已預約的個案。

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責任編輯：蘇文軒