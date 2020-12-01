【防疫措施】消息指港府將取消本地遊每團30人豁免　旅行社感失望

▲ 消息指，政府將取消本地遊每團上限30人的豁免會取消。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港府進一步收緊防疫措施及「限聚令」豁免，消息指，本地遊每團上限30人的豁免會取消。有旅行社東主表示，本地遊在過去一個月的走勢不錯，若政府作出取消豁免決定，難免感到失望，將安排已報名團友退款或轉團，亦擔心會失去聖誕檔期的本地遊出發旺季。

錦倫旅運有限公司執行董事胡景豪形容，當局早前放寬本地旅行團人數上限為30人，自11月以來，每逢周五至日，公司每日均有5至6團出發，形容本地團的反應及走勢都不錯，但近日疫情惡化，查詢及報團的人數都有跌幅。

他說，業界已聽聞有收緊本地團豁免的消息，亦有心理準備，明白防疫的重要，旅行社會遵守政府規定，但坦言仍會感到失望，因聖誕及新年假期都是本地團出發旺季，業界希望藉此帶動節日氣氛及消費，現時擔心防疫安排會持續收緊，令旅行社未能在節日期間出團。

胡景豪說，如政府有最終決定，旅行社會為報團旅客作彈性處理，包括退款或轉團等安排。

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疫情下各國採取入境限制，導致旅遊業受到嚴重打擊，政府為了支援本地旅遊業，除了推出「保就業」計劃及各項資助協助業界，當局在10月時推出「賞你遊香港」活動，讓市民免費換領本地遊名額。

此外，當局亦放寬本地旅行團人數上限至30 人，並要求辦團的持牌旅行社須符合 22 項要求，包括須先向旅遊業議會登記，並簽署防疫承諾約章，購買健康保險等，而領隊及導遊也需要持有特定時間內的病毒檢測結果。

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記者：陳曉瑩