單位涉藏白電油空玻璃瓶等物品　6人改控串謀暴動罪開審

▲ 單位內藏白電油等物品，6人被改控串謀暴動罪，案件今於區域法院開審。(經濟日報資料圖片)

去年10月1日警方在銅鑼灣一單位搜獲白電油等，以串謀縱火罪起訴6人，案件今（1日）在區域法院開審。控方改控以串謀暴動罪。控方開案陳詞指，警方破門進入涉案單位後，發現有白電油、空玻璃瓶、大量對講機及黑衣等「暴力抗爭活動常用物品」，被告背包內另有手套、防毒面罩等，推斷他們參與或準備參與暴動。辯方律師則盤問督察時指，部分玻璃瓶內有檸檬，問及「有冇諗過係開party(派對)」，督察供稱有可能。

6名被告依次為電競選手張浩輝、胡凱富、陳子斌、蘇美莉、17歲姓李學生及沈卓勤(17至24歲)。控方今修訂控罪，6名被告現被控1項串謀暴動罪，以及1項串謀非法集結交替控罪。控罪指，他們於2019年9月28日至10月1日在香港與他人串謀參與暴動，交替控罪則指他們於同時同地串謀參與非法集結。

毒品調查科行動組督察黃遠司今供稱，去年10月1日，他與其他警員攜同搜查令破門進入涉案單位，警員發現單位內有大量布碎、白電油及玻璃瓶等，首5名被告身處單位內，警員隨即作出拘捕。辯方問及黃，當時有警員手持大鐵鎚，並叫被告「唔好郁，再郁打爆你個頭」，黃表示不同意。

次被告的代表律師指出，單位內部分玻璃瓶內有檸檬、洗手盤內有煙頭，問及黃「有冇諗過（被告）係開party(派對)，飲酒、食煙」。黃回應有可能，但強調玻璃瓶「排得好整齊」，房內沒有酒味。

控方的開案陳詞指，2019年9月28日，有團體於維園舉行「反抗威權，迎接黎明」的合法集會，後來演變成衝突。而10月1日的「沒有國慶，只有國殤」遊行則未獲發不反對通知書，結果在多區演變成暴力衝突。

同日凌晨，警方破門進入悅和大廈一單位，該單位由第6被告沈卓勤持有並放租，首5名被告當時在房內休息。警方在單位內找到大量布條，20個空玻璃瓶、5罐白電油、15個打火機，以及維園自製地圖、食油等。

控方續指，涉案單位內有大量在香港暴力抗爭活動中常用的物品，包括大量對講機、黑色衣物、口罩、防毒面罩、雨傘以及製作汽油彈的原材料，當中部分亦在首5名被告的背包中搜出，控方推斷被告有參與暴動或準備參與暴動。

另外，首被告銀包內有購買白電油的單據，閉路電視則拍攝到首4名被告與第6被告，於9月28日至10月1日多次出入單位；而次被告與第3被告案發時有頻密聯絡，兩人whatsapp對話提及參與活動及帶電油等；另外第3被告的社交媒體上有製作汽油彈的資訊。案件明(2日)續審。

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記者：林欣樂